Las 5 conductas cotidianas que afectan tu función cerebral según los expertos

En nuestro día a día es posible cuidar nuestra función cerebral, empleando sencillos ejercicios que mantengan nuestra mente en constante actividad. Lo que pocos saben es que hay conductas cotidianas que podrían estar generando afectaciones, así lo mencionan los expertos.

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Para que lo puedas descubrir, te vamos a explicar 5 conductas que no debes dejar pasar, las cuales dañan el funcionamiento de tu cerebro. Toma nota de todos los consejos que te vamos a dar.

¿Qué actividades dañan el cerebro?

Es impresionante ver que hay conductas cotidianas que realmente afectan la función cerebral, que al realizarse constantemente pueden traer problemas en el futuro. El portal de Médica Campestre detalla que, para evitar su daño, hay que prevenir hacer lo siguiente:

No dormir bien por tiempos prolongados favorece la pérdida de células en el cerebro, además de tener una importante afectación en la concentración y en la forma en que desempeñamos nuestras tareas diarias.

Consumo de alimentos grasos o ultraprocesados, ya que el consumo de esos alimentos altera la función nerviosa, mientras que disminuye nuestra memoria, así que debemos prevenirlo y manejar una dieta balanceada, según los expertos .

. El fumar se destaca por disminuir el tamaño cerebral, favorece la pérdida de memoria, lo que aumenta la probabilidad de padecer Alzheimer en el futuro.

El saltarte el desayuno traerá varias afectaciones, ya que al pasar varias horas de ayuda, se genera la muerte de neuronas, en especial ante la falta de energía y el intenso trabajo que se presente.

El estrés altera el flujo de sangre que llega al cerebro, además de que se produce el cortisol en exceso, por lo que afecta el sistema inmune y la estructura cerebral.

¿Cómo se puede cuidar la función cerebral?

Es importante que evites las conductas cotidianas que te explicamos anteriormente para que puedas empezar a cuidar tu función cerebral. Para ello puedes implementar los siguientes consejos que los expertos de Mayo Clinic recomiendan: