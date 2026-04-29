KPop Demon Hunters ha cautivado a chicos y grandes, por lo que se ha hecho un gran fandom en el país. Si tienes amigos, familia o hijos que son fans de hueso colorado, puedes sorprenderlos al darles unos cuantos regalitos y detalles con la temática de la película. En cambio, si quieres hacerles el día a los más pequeños, estas son las 3 ideas para decorar la Nintendo Switch para el Día del Niño 2026.

Estos regalos son para dar en ocasiones especiales, ya que son detalles que destacan y que pueden ser coleccionables al ser piezas que, con el paso de los años, quedarán para la historia. Las opciones van desde precios accesibles hasta más caros, de entre 89 hasta los más de 1 mil pesos. Estas son las 4 ideas creativas para hacer juguetes inspirados en KPop Demon Hunters para el Día del Niño y la Niña 2026.

Los 5 regalos y detalles para un fan de KPop Demon Hunters

1. Álbum: En el mercado se encuentra disponible un disco que compila las canciones más icónicas de la película. Una opción es comprar la edición de vinilo.

5 ideas para sorprender a un fan de KPop Demon Hunters con estos regalitos y detalles|Pinterest

2. Ropa: Las playeras con estampado de KPop Demon Hunters son las más comunes de ver en el mercado, por lo que es una buena idea para que las personas demuestren su fanatismo por la película.

3. Libros: KPop Demon Hunters lanzó a la venta un libro que incluye historia, arte y pósters coleccionables. Los precios van desde los 119 hasta los 249 pesos.

5 ideas para sorprender a un fan de KPop Demon Hunters con estos regalitos y detalles|Pinterest

4. Juegos de mesa: Un regalo perfecto para convivir. En el mercado hay un Monopoly basado en la película de Netflix que la reventó desde el primer día que salió a la luz.

5. Personalizados: Si quieres ser más original, puedes mandar a hacer regalos personalizados de KPop Demon Hunters, como por ejemplo un cuadro para poner en dormitorio o sala, así como una caja sorpresa.