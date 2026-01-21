7 cortes de cabello de mujer para disimular la frente amplia; son perfectos para las amantes del fleco

¿Quieres experimentar con tu cabello y a la vez encontrar un corte ideal para la forma de tu rostro? No te pierdas de estos cortes de cabello ideales para las mujeres que tienen frente amplia y también para aquellas que les encanta el flequillo.

Uno de los beneficios de este tipo de cortes es que el flequillo crece muy rápido, por lo que si no te gusta alguno, puedes experimentar con otro y con otro hasta encontrar uno con el que te sientas cómoda, segura y bella.

Estos cortes de cabello son perfectos para cualquier edad, ya que si tienes más de 40 años te harán ver rejuvenecida y si tienes menos de 30 podrás lucir fresca a la moda y con un toque de elegancia.

Cortes de cabello para disimular la frente amplia

Flequillo degrafilado y capas largas: Este corte de cabello es ideal para las mujeres que no desean cortar tanto el largo de su melena y les gusta lucir un look desenfadado. El toque se encuentra en las capas largas y el flequillo también largo pero degrafilado para que se vea divertido y no recto.

|Crédito: Graphix

Curtain Bangs: Si quieres lucir a la moda y en tendencia, pero además rejuvenecida este corte es ideal si tienes el cabello ondulado o rizado, ya que el flequilla estilo curtain bangs es perfecto, ya que se realiza en capas tipo cortina para hacer que el rostro luzca con facciones más finas.

|Crédito: Design Studio’s

Flequillo recto: Si te gusta estar siempre elegante pero quieres disimular la frente con un flequillo, debes hacerte este tipo de corte de cabello, pues un bob siempre lucirá refinado y si agregas un fleco recto será una excelente combinación. Esta opción también es muy buena para aquellas mujeres que no quieren pasar mucho tiempo arreglándose el cabello.

|Crédito: Pexels

Corte bob con flequillo de lado: ¿Tienes más de 50 años, pero quieres un fleco discreto para disimular la frente? Este estilo te irá muy bien, debido a que luce sutil y elegante. Se trata de un corte bob acompañado de un fleco con buen volumen de lado para que cubra parte de tu frente.

|Crédito: SimpleFoto

Corte mariposa: Este es uno de los cortes en tendencia y favorables para cualquier tipo de rostro, desde largos, hasta redondos; sin embargo, es el ideal para las mujeres con frente amplia, ya que disimula las entradas y hace que tus facciones se vean más final de lo normal. Debes tomar en cuenta que para lucir este tipo de corte, debes peinarlo todos los días.

|Crédito: Design Studio’s

Flequillo corto en cortina: Un corte de cabello ideal para las mujeres que no les gusta pasar mucho tiempo arreglando su cabello, ya que el flequillo corto en tipo cortina se acomoda por sí solo y no necesita algún tipo de calor para estilizarlo. Puedes optar por este tipo de look si tienes el cabello liso u ondulado.

|Crédito: Pexels

Fleco largo en cortina: Este look te hará ver auténtica y con estilo, además de que tiene un gran beneficio con el flequillo al ser largo, pues lo puedes llevar normal en el rostro para disimular la frente amplia o bien lo puedes partir por la mitad para hacer un efecto corte mariposa.