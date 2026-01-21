7 cortes de cabello para mujer que te harán lucir más joven; 3 son ideales para mujeres de más de 40 años
¿Con ganas de renovar tu estilo? Estos son los cortes de cabello para mujer que te harán lucir más joven
La moda siempre está cambiando y con ello los estilo y la forma en la que nos percibimos, por ello tener un corte de cabello que te siente bien, te agrade y proyecte un poco de lo que eres por dentro siempre cae bien, sobre todo si te encuentras con ganas de reinventarte y dar paso a una nueva imagen.
De acuerdo con varios sitios especializados, te dejaremos una lista de cortes de cabello que te ayudarán a lucir más joven sin hacer de lado la madurez que has adquirido con el pasar de los años para lograr un equilibrio fresco y único que seguramente disfrutarás.
Estos cortes de cabello te harán lucir más joven y fresca
Lob asimétrico: Este corte tiene un lado más largo que el otro donde uno llega a la altura de la barbilla y el otro puede alcanzar la mitad del cuello o rozar los hombros manteniendo la armonía con tu rostro, cayendo muy bien con cualquier tipo de rostro.
Pixie: Un estilo corto en la parte trasera y largo en el área de la parte superior da un aire de frescura y de movimiento único. Puedes darle “aires” de ordenado o ligero movimiento cuando lo peines y siempre lucirá bien.
Garçon: Dejar la nuca descubierta suele asociarse con frescura y con unos laterales medios, puede dar un efecto relajado. A este corte de cabello corto se le caracteriza por lo rápido que es de peinar.
Corte unisex: Este estilo aún más corto es ideal si quieres darle un giro completo a tu estilo, en el que la parte superior es un poco más larga, donde todo depende a tu gusto. Ideal si no quieres tomar mucho tiempo peinándote y buscas diferentes estilos.
Lob a capas: El estilo lob se traduce como va más abajo de la mandíbula y puede tener más capas para que el cabello se vea más abundante y con forma. Eso sí, siendo ideal si quieres jugar con tu tipo de rostro.
Bob carré: Esta variante conserva las bases de un bob clásico pero deja un tanto más largo la parte de enfrente para hacerlo más versátil, dándole más movimiento y a su vez mayor lucidez al corte en sí.
Mullet: Además de estar asociado a los años 70’s, este corte es un sinónimo de rebeldía, pues fueron las estrellas de rock quienes lo popularizaron, con el que puedes jugar con un flequillo y con la textura de este sin importar tu tipo de cabello.