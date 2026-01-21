7 cortes de cabello para mujer que te harán lucir más joven; 3 son ideales para mujeres de más de 40 años

La moda siempre está cambiando y con ello los estilo y la forma en la que nos percibimos, por ello tener un corte de cabello que te siente bien, te agrade y proyecte un poco de lo que eres por dentro siempre cae bien, sobre todo si te encuentras con ganas de reinventarte y dar paso a una nueva imagen.

De acuerdo con varios sitios especializados, te dejaremos una lista de cortes de cabello que te ayudarán a lucir más joven sin hacer de lado la madurez que has adquirido con el pasar de los años para lograr un equilibrio fresco y único que seguramente disfrutarás.

Estos cortes de cabello te harán lucir más joven y fresca

Lob asimétrico: Este corte tiene un lado más largo que el otro donde uno llega a la altura de la barbilla y el otro puede alcanzar la mitad del cuello o rozar los hombros manteniendo la armonía con tu rostro, cayendo muy bien con cualquier tipo de rostro.

Pixie: Un estilo corto en la parte trasera y largo en el área de la parte superior da un aire de frescura y de movimiento único. Puedes darle “aires” de ordenado o ligero movimiento cuando lo peines y siempre lucirá bien.

Garçon: Dejar la nuca descubierta suele asociarse con frescura y con unos laterales medios, puede dar un efecto relajado. A este corte de cabello corto se le caracteriza por lo rápido que es de peinar.

Corte unisex: Este estilo aún más corto es ideal si quieres darle un giro completo a tu estilo, en el que la parte superior es un poco más larga, donde todo depende a tu gusto. Ideal si no quieres tomar mucho tiempo peinándote y buscas diferentes estilos.

Lob a capas: El estilo lob se traduce como va más abajo de la mandíbula y puede tener más capas para que el cabello se vea más abundante y con forma. Eso sí, siendo ideal si quieres jugar con tu tipo de rostro.

Bob carré: Esta variante conserva las bases de un bob clásico pero deja un tanto más largo la parte de enfrente para hacerlo más versátil, dándole más movimiento y a su vez mayor lucidez al corte en sí.

Mullet: Además de estar asociado a los años 70’s, este corte es un sinónimo de rebeldía, pues fueron las estrellas de rock quienes lo popularizaron, con el que puedes jugar con un flequillo y con la textura de este sin importar tu tipo de cabello.