Si eres de estatura baja, probablemente ya sabes qué prendas ayudan a estilizar tu figura. Lo que muchas personas no consideran es que el cabello también puede influir en cómo se percibe la silueta. Aunque un corte no hará que crezcas unos centímetros, sí puede crear un efecto visual que te haga lucir más alta y equilibrada.

De hecho, algunas mujeres notan que, después de cambiar de peinado, su imagen se ve diferente: en algunos casos más estilizada y en otros más compacta. Esto ocurre porque el volumen, el largo y la forma del cabello tienen un impacto directo en las proporciones del cuerpo.

Cómo elegir un corte de cabello que estilice la figura

De acuerdo a un artículo de Vogue, los especialistas en imagen coinciden en que ciertos estilos ayudan a alargar visualmente la silueta. La clave está en evitar que el cabello robe protagonismo al cuello, los hombros o el rostro.



Los cortes a la altura de la barbilla o los hombros suelen ser los más favorecedores porque aportan ligereza y equilibrio.

Si prefieres llevar el cabello largo, es importante mantenerlo bien cuidado y recogerlo ocasionalmente en coletas o moños altos para generar una sensación de mayor altura.

7 cortes de cabello que favorecen a las mujeres bajitas y lucen hermosos|Canva

Las capas suaves son una gran aliada, ya que aportan movimiento y evitan que una melena muy larga se vea pesada.

Los reflejos alrededor del rostro también pueden ayudar, porque atraen la atención hacia las facciones y crean un efecto visual más estilizado.

Cuáles son los cortes de cabello que ayudan a verte más alta

1. Long bob.

Es uno de los cortes más favorecedores y populares del momento. Su longitud, generalmente entre la mandíbula y los hombros, aporta equilibrio y hace que el cuello se vea más largo. Además, es fácil de peinar y combina con distintos tipos de rostro.

2. Mullet moderno.

Para quienes buscan algo diferente, el mullet actualizado puede ser una excelente opción. Al dejar despejada la zona del cuello y los hombros, crea una apariencia más ligera y estilizada.

3. Pixie con raya lateral.

Este corte corto destaca los rasgos del rostro y aporta elegancia. La raya de lado añade dimensión y ayuda a dirigir la mirada hacia arriba, reforzando el efecto visual de altura.

7 cortes de cabello que favorecen a las mujeres bajitas y lucen hermosos|Pinterest

4. Bob con flequillo.

El flequillo puede convertirse en un gran aliado cuando se combina con un bob bien estructurado. Enmarca el rostro, aporta personalidad y mantiene la imagen equilibrada sin recargar la silueta.

5. Long bob con puntas hacia dentro.

Este peinado aporta una apariencia pulida y elegante. Al dirigir visualmente el cabello hacia el interior, suaviza la zona de los hombros y contribuye a una imagen más estilizada.

6. Melena media con movimiento

Renunciar al cabello largo no es obligatorio. Si te encanta llevarlo así, la mejor opción es una melena ligera, con capas suaves y movimiento natural. De esta forma evitarás que el peso del cabello acorte visualmente tu figura.

7. A-line pixie.

Se trata de una versión del pixie con mayor longitud en algunas zonas estratégicas. Ayuda a definir las facciones, resaltar la mandíbula y crear una sensación de verticalidad.

7 cortes de cabello que favorecen a las mujeres bajitas y lucen hermosos|Pinterest

En conclusión, hay estilos que ayudan a crear una imagen más armoniosa y estilizada. Elegir el adecuado puede marcar una gran diferencia en cómo se perciben las proporciones de todo tu cuerpo.