7 días más poderosos del mes para cortarte el cabello y atraer abundancia según la Luna
Descubre cuáles son los 7 días o fases de la Luna en las que debes cortarte el cabello para poder atraer la abundancia y el crecimiento de tu melena
Desde civilizaciones antiguas, la Luna ha sido venerada como el motor energético que rige las mareas, las cosechas y los ciclos biológicos de la Tierra, por lo que cortarte el cabello considerando sus fases es algo muy útil y común en diferentes creencias espirituales.
El cabello es una extensión viva de nuestro cuerpo, reacciona directamente a las frecuencias gravitacionales de nuestro satélite natural. Sin embargo, muchas personas cometen el error de agendar su cita en la peluquería basándose únicamente en su disponibilidad, desperdiciando una de las herramientas de manifestación más accesibles y efectivas del universo.
Cortarte el cabello en el momento astronómico incorrecto puede estancar su crecimiento, debilitar la hebra o bloquar tu flujo energético. Hoy te decimos cuáles son los 7 días más poderosos del mes para cortarte el cabello y atraer abundancia.
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Los días del mes en los que debes cortarte el cabello según las fases de la Luna
- El día del renacimiento o Luna Nueva
Para una renovación absoluta y nuevos comienzos. El último día de esta fase es ideal para cambios radicales si vienes de una racha difícil.
- El día de la aceleración o Cuarto Creciente
Para crecimiento rápido y flujo de efectivo. Es el día en que la luz lunar empieza a ganar fuerza visible.
- El día de la expansión comercial
En el pico del Cuarto Creciente, para atraer clientes, éxito profesional y reconocimiento.
- El día del brillo máximo o Luna Llena-Víspera
Para volumen, fuerza y magnetismo personal. Justo l día antes de que la Luna esté completamente redonda.
- El día del éxito rotundo o Luna Llena en Cúspide
Para la consolidación de la riqueza y empoderamiento. Es el día más magnético del mes para concretar inversiones grandes, firmar contratos importantes o estabilizar tus finanzas.
- El día de la depuración financiera o la Luna Menguante al inicio
Es el momento ideal si quieres eliminar deudas, malas vibras y gastos hormiga. Al comenzar a disminuir la luz lunar, la energía se vuelva hacia la eliminación.
- El día del desapego y la victoria o el final de la Luna Menguante
Soltar el control y abrir espacio a la fortuna inesperada. El último día poderoso del ciclo menguante es ideal para cortar melenas muy largas o pesadas.