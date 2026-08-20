7 días más poderosos del mes para cortarte el cabello y atraer abundancia según la Luna

Desde civilizaciones antiguas, la Luna ha sido venerada como el motor energético que rige las mareas, las cosechas y los ciclos biológicos de la Tierra, por lo que cortarte el cabello considerando sus fases es algo muy útil y común en diferentes creencias espirituales.

El cabello es una extensión viva de nuestro cuerpo, reacciona directamente a las frecuencias gravitacionales de nuestro satélite natural. Sin embargo, muchas personas cometen el error de agendar su cita en la peluquería basándose únicamente en su disponibilidad, desperdiciando una de las herramientas de manifestación más accesibles y efectivas del universo.

Cortarte el cabello en el momento astronómico incorrecto puede estancar su crecimiento, debilitar la hebra o bloquar tu flujo energético. Hoy te decimos cuáles son los 7 días más poderosos del mes para cortarte el cabello y atraer abundancia.

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Los días del mes en los que debes cortarte el cabello según las fases de la Luna

El día del renacimiento o Luna Nueva

Para una renovación absoluta y nuevos comienzos. El último día de esta fase es ideal para cambios radicales si vienes de una racha difícil.

El día de la aceleración o Cuarto Creciente

Para crecimiento rápido y flujo de efectivo. Es el día en que la luz lunar empieza a ganar fuerza visible.

Estos son los mejores días de las fases de la Luna para que puedas cortarte el cabello|Pexels: Nataliya Vaitkevich

El día de la expansión comercial

En el pico del Cuarto Creciente, para atraer clientes, éxito profesional y reconocimiento.

El día del brillo máximo o Luna Llena-Víspera

Para volumen, fuerza y magnetismo personal. Justo l día antes de que la Luna esté completamente redonda.

El día del éxito rotundo o Luna Llena en Cúspide

Para la consolidación de la riqueza y empoderamiento. Es el día más magnético del mes para concretar inversiones grandes, firmar contratos importantes o estabilizar tus finanzas.

Estas son las fechas de las fases de la Luna ideales para cortarte el cabello|Pexels: Weezy Mie

El día de la depuración financiera o la Luna Menguante al inicio

Es el momento ideal si quieres eliminar deudas, malas vibras y gastos hormiga. Al comenzar a disminuir la luz lunar, la energía se vuelva hacia la eliminación.

El día del desapego y la victoria o el final de la Luna Menguante

Soltar el control y abrir espacio a la fortuna inesperada. El último día poderoso del ciclo menguante es ideal para cortar melenas muy largas o pesadas.

