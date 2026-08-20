Actriz subió de peso y se abrió para charlar del proceso que vivió recientemente: FOTOS

Cuando los artistas alcanzan cierta relevancia como parte de la farándula, es normal que los comentarios hacia su cuerpo se hagan de manera constante. En ese sentido, mucha gente hizo notorio que la actriz Ana Celeste subió de peso. Sin embargo, fue ella quien confesó lo sucedido y habló del proceso vivido en los meses recientes al indicar que fue por culpa del trabajo.

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¿Por qué la actriz Ana Celeste subió de peso?

A través de sus redes sociales, la actriz aprovechó para comentarle a sus fanáticos lo vivido en meses recientes. En este periodo estuvo trabajando en una película donde interpreta a una mujer que se robó un bebé del hospital. Este caso está inspirado en un delito ocurrido en México en 2009.

En el proceso actoral vivió un impacto muy fuerte en cuanto a las exigencias artísticas y físicas. En Instagram comentó también que su peso se vio afectado y subió bastantes kilos para interpretar a esta mujer que cometió el delito. “Subí 10 kilos, cambió todo de mí, cambió mi manera de ver el mundo, hasta mi música era otra, mi mente ya nunca fue la misma”.

Con todo el compromiso profesional que tuvo alcanzó, se entregó en cuerpo y alma al personaje que interpretó, situación que le hizo enfrentarse a muchos retos durante el proceso. “Siempre he visto la transformación como algo necesario, quiero habitarme de todas las formas posibles, me gusta el límite, lo diferente, aunque me da miedo siempre viajo a lo más profundo de mí”.

#peliculasrecomendadas #netflix #truecrime ♬ sonido original - Ana Celeste @anacelesteof Pues les vengo a compartir mi proceso, por supuesto que decidí grabarlo por que solo y mi coachsabíamos cómo me sentía… construir fue hermoso como actriz, doloroso como Ale, pero sobre todo intenté honrar los dolores por los que pasamos todas. Hay un dolor colectivo que nos habita y ahí quería estar para poder contar esto. #actriz

¿Quién es la actriz Ana Celeste?

Ana Celeste Montalvo es una actriz, cantante y compositora mexicana que inició su carrera en el medio desde que tenía 6 años. Ha participado en diversos proyectos profesionales que la han puesto entre las actrices más versátiles del medio nacional. La producción en la que participó recientemente le ha traído bastantes comentarios positivos y en Instagram acumula 561 mil seguidores. Ante eso, su charla sobre el proceso vivido y el por qué de su subida de peso, también fue bastante comentado y aplaudido por su compromiso con la interpretación.