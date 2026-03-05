7 diseños de uñas cortas aperladas para amas de casa; perfectas para lucir en esta primavera 2026

Estamos a pocos días de entrar de lleno a la primavera 2026 y poco a poco hemos podido sentir el cambio de temporada, por lo que siempre es importante estar renovando algunos aspectos de nuestro día a día, sobre todo si te gusta lucir a la moda, mismas que siempre están cambiando.

Te puede interesar: Uñas francesas originales 2026: 5 diseños modernos para esta primavera

Si este 2026 se ha caracterizado por algo en estos primeros meses es en los estilos tan variados que se han vuelto tendencia para los modelos de uñas, donde los cortos han comenzado a ganar terreno, además de ser un tanto más sencillos de manejar que los largos, por lo que haremos una lista con las mejores recomendaciones.

Estos son los mejores diseños de uñas cortas aperladas para esta primavera 2026