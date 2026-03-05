7 diseños de uñas cortas aperladas para amas de casa; perfectas para lucir en esta primavera 2026
Prepárate para recibir la primavera con estos modelos de uñas cortas que harán lucir tus manos increíbles en esta temporada.
Estamos a pocos días de entrar de lleno a la primavera 2026 y poco a poco hemos podido sentir el cambio de temporada, por lo que siempre es importante estar renovando algunos aspectos de nuestro día a día, sobre todo si te gusta lucir a la moda, mismas que siempre están cambiando.
Si este 2026 se ha caracterizado por algo en estos primeros meses es en los estilos tan variados que se han vuelto tendencia para los modelos de uñas, donde los cortos han comenzado a ganar terreno, además de ser un tanto más sencillos de manejar que los largos, por lo que haremos una lista con las mejores recomendaciones.
Estos son los mejores diseños de uñas cortas aperladas para esta primavera 2026
- Perla clásica satinada: Para primavera 2026, sin duda alguna este es uno de los diseños que robarán miradas pues el esmalte estilo milky o crema con un coat aperlado dará un brillo sutil y elegante que estiliza tus manos.
- Micro french dorado: Las bases naturales o nude con una línea dorada o blanca en la punta son ideales para lograr un estilo minimalista, el cuál además de sofisticado, lucirá a la moda.
- Blush bails con brillo: Las uñas con el efecto de degradado suave rosado al centro con algún acabado aperlado o incluso destellos es un diseño que este año ha llegado para quedarse, donde además de llamativo es ideal para tus manos.
- Flores encapsuladas: El minimalismo está muy de moda este año ¿Y qué mejor que una flor para marcar la bienvenida de la primavera? Las flores secas encapsuladas en gel sobre una base transparente será una tendencia para esta época del año.
- Perla con efecto guayaba: Los tonos que van entre el rosa y el verde pálido reflejan frescura, además de ser una paleta de colores ideal para esta temporada, sobre todo con un acabado tornasol.
- Tonos neutros naturales: Otro clásico que no puede faltar durante la primavera son los tonos beige o nude con un acabado satinado que ofrecerán la vista de un look limpio, natural y sobre todo, sofisticado.
- Aperlado con puntos: Los también llamados polka dots son un diseño rápido y fácil de hacer, el cuál ofrece un toque divertido así como clásico en una base perlada, enmarcando la temática de la primavera.