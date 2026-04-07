7 diseños de uñas azul cerúleo para ir a ver “El diablo viste a la moda 2"; son elegantes y hasta “Miranda Priestly” las aprobaría

En una escena de "El diablo viste a la moda", el personaje de "Miranda Priestly" le da toda una clase a "Andy Sachs" sobre el peso que la industria de la moda tiene

en su vida aunque no se dé cuenta, usando como ejemplo el color de su suéter. Cuando salió la película, en 2006, nadie se imaginaba que ese sería uno de sus momentos más icónicos ni que la tonalidad que Meryl Streep menciona se quedaría grabada en una generación. Si tú eres parte de esa generación, muy probablemente los siguientes diseños de uñas azul cerúleo te van a gustar.

Ya estamos en el mes de estreno de "El diablo viste a la moda 2" y, si quieres ir a ver la película con un manicure que haga referencia a su emblemática primera parte, checa las ideas que te compartiremos. Son discretas y hermosas, pero los verdaderos conocedores podrán identificar el homenaje.

7 diseños de uñas azul cerúleo para ir a ver "El diablo viste a la moda 2"

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1. En tono sólido

Así como el suéter de "Andy", puedes recurrir a unas uñas azul cerúleo donde no se utilice ninguna otra decoración; que esta tonalidad suave se encargue del protagonismo.

2. Con estrellas

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Existe una variedad muy amplia de decoraciones que sí puedes añadir sin que el resultado sea demasiado llamativo ni la tonalidad pierda atención. Por ejemplo, aquí se creó un diseño con estrellas en dorado.

3. Con margaritas

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Para primavera 2026, ¿qué tal un diseño con las flores que tú prefieras, sobre una base en azul cerúleo? En este caso se hizo un patrón de margaritas.

4. Uñas azul cerúleo con azul cielo

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Otra gran idea es combinar el azul cerúleo con otra tonalidad, como el azul cielo. No necesitas emplear dibujos, aplicaciones ni otras decoraciones; simplemente deja que el contraste entre ambos tonos llame la atención.

5. Con olas

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Para esta temporada vacacional, puedes combinar tu referencia hacia "El diablo viste a la moda" con una temática de playa. Por ejemplo, con algunos trazos que simulen olas.

6. Con efecto aura

El efecto aura en el manicure no ha pasado de moda y aquí tienes una muestra. Puedes emplear esta tendencia para resaltar la belleza del azul cerúleo.

7. En forma almendrada

Terminamos la lista con un diseño que parece simular el color y la textura de la mezclilla. Si quieres un look más bien desenfadado y primaveral, esta podría ser tu opción.