7 diseños de uñas inspirados en “El diablo viste a la moda 2"; son elegantes pero sencillas

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a CDMX nos puso en mood "Miranda Priestly". Y, aunque todavía quedan algunas semanas para el estreno, ya es momento de ir pensando qué look vas a llevar a la sala de cine; esto incluye tu manicure, por supuesto. A continuación te mostraremos algunos diseños de uñas inspirados en "El diablo viste a la moda 2", que te conseguirían halagos incluso de "Emily Charlton".

Sabemos que muy probablemente te interese combinar tu manicura con el resto del outfit, por eso te presentamos ideas que son tan elegantes como relativamente sencillas, nada que sea en exceso llamativo.

7 ideas de uñas inspirados en "El diablo viste a la moda 2"

1. Con los icónicos tacones

Comenzamos la lista con unas de las referencias más claras que podrías llevar de "El diablo viste a la moda 2": los icónicos tacones rojos que llevan un tridente. Este diseño de uñas tiene puntas francesas, pero incluyen el dibujo como decoración.

2. Diseño ecléctico pero sencillo

|Crédito: Instagram. @nailsbycharleyco

Este diseño involucra elementos muy distintos entre sí, pero plasmados de manera discreta y que armonizan muy bien; se trata de un beso marcado, la tipografía de la firma Prada y un tacón con tridente y cola. Solo hay tres colores presentes: rojo, negro y nude.

3. Puntas francesas con cuernitos y cola

|Crédito: Instagram. @paintbyjaz

Ni siquiera Anne Hathaway en su visita a México se pudo resistir a unas uñas francesas. Puedes hacerte algo similar al diseño que ella eligió, pero con un giro. En la foto tenemos un manicure de puntas rojas, una de las uñas tiene unos cuernitos y otra tiene una cola de diablito.

4. Con ojo de gato

Si quieres estar a la vanguardia, escoge un diseño en color rojo y con el efecto ojo de gato, que actualmente está súper de moda; este efecto se logra con esmaltes especiales que reaccionan ante imanes.

5. En tres colores

|Crédito: Instagram. @maria.xmua

Para quienes prefieren el estilo minimalista, aquí tenemos una idea que consiste en pintar todas las uñas de una mano en negro y casi todas de la otra en rojo; solamente destaca una uña en blanco y con una franja negra que lleva las letras de la firma Prada.

6. Uñas de "El diablo viste a la moda 2", en blanco

|Crédito: Instagram. @vestyleoficial

En el más reciente material promocional de la película, el personaje de "Andy Sachs" lleva un conjunto blanco muy elegante. Puedes hacer referencia a su look con un manicure en blanco.

7. Uñas estilo encaje

|Crédito: Instagram. @hairxreece

Tus uñas inspiradas en "El diablo viste a la moda 2" tampoco tienen que llevar referencias tan evidentes. Por ejemplo, en este manicure no se alude directamente a la cinta, pero el sofisticado efecto encaje nos hace pensar en los looks de "Emily" y su estilo "dark".