El diseño de uñas que Anne Hathaway se hizo en México: cuál es y cómo lo puedes pedir para Semana Santa 2026

En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de imágenes de un evento que unió a fans del cine y de la moda: la visita de las protagonistas de "El diablo viste a la moda 2" a México. Por supuesto, cada detalle de sus atuendos y elecciones en tema de 'beauty' han sido comentados, entre ellos están las uñas de Anne Hathaway.

El manicure que la actriz eligió durante su visita en México es sin duda elegante y espectacular, pero también se trata de un diseño que tú puedes replicar. A continuación te decimos cómo.

El diseño de uñas que Anne Hathaway se hizo en México

En su visita al Museo Anahuacalli junto a la icónica Meryl Streep, Anne Hathaway usó un manicure atemporal, sencillo y que llevaba el sello de "El diablo viste a la moda". La 'nail artist' Sara Roomer compartió en Instagram los detalles del look.

"Aún no creo que ayer le hice las uñitas a Anne Hathaway", escribió la manicurista en una publicación de Instagram. "El set fue un francés rojo que le quedaba perfecto para los outfits que eligió para promocionar 'El diablo viste a la moda' en CDMX".

La manicura francesa, en su forma tradicional, es una mezcla entre una base de color rosa claro y puntas de blanco; suele hacerse en corte cuadrado. Sin embargo, en la actualidad hay una infinidad de maneras de llevar el estilo, así como las uñas que eligió Anne Hathaway.

Si quieres tener el mismo manicure que la actriz ganadora del Oscar, solo tienes que pedir un diseño de uñas francesas con base nude y las puntas del tono rojo que tú prefieras. Es posible hacerse con esmaltes tradicionales pero, si quieres un acabado súper brillante o más duradero, puedes recurrir a un salón que maneje técnicas como esmaltes en gel o incluso manicura rusa.

Las uñas francesas representan un estilo atemporal, que nunca dejará de estar de moda. Los tonos que se utilizan comúnmente para la base, en nude o rosa muy clarito, pueden ser los más favorecedores porque estilizan las manos y crean la ilusión óptica de dedos más largos. Además, se pueden adaptar a cualquier tono de piel, longitud o gusto personal.

Por su elegancia atemporal, las uñas francesas de Anne Hathaway te las podrías hacer para las vacaciones de Semana Santa 2026 y lucir increíble a donde sea que vayas.