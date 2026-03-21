7 diseños de uñas que combinan con todo y son tendencia

Si estás pensando en cambiar tu manicura debes conocer la selección especial de los 7 diseños de uñas que combinan con absolutamente todo, incluyendo estilos y situaciones. Ya sea que tengas un evento formal importante o solo quieras lucir bien en tu día a día.

Además, se trata de looks que están en tendencia esta primavera de 2026, con colores que quedan con diferentes tonos de piel, y con diseños minimalistas que son la prueba clara de que "menos es más" este año.

Ventaneando | Programa completo 20 de marzo de 2026

Los 7 diseños de uñas que combinan con todo

Milky White

Diseño de uñas milky white para looks casuales y formales|Pinterest

Se trata de uno de los diseños de uñas más versátiles de todos los tiempos. Este color blanco lechoso se puede aplicar sobre toda la uña con una especie de degradado ligero con un tono nude o rosa, así tendrás un aspecto elegante que al mismo tiempo es casual y minimalista.

Micro French

El diseño de uñas micro french elegante que combina con todo|Pinterest

Ya sea que utilices el blanco clásico o que optes por cualquier otra tonalidad, aunque para que combine más con cualquier ocasión te recomendamos colores como el marrón intenso o el azul petróleo. Un look que hace ver las manos pulidas sin tanto esfuerzo.

Uñas glaseadas

Diseños de uñas glaseadas elegantes para primavera 2026|Pinterest

Son tus uñas con un efecto aperlado o cromado que las hace ver naturales y con un brillo saludable que encaja en lo casual y lo formal.

Uñas café moka

Los tonos café intensos son considerados los nuevos nudes|Pinterest

Los diseños en tonos tierra y cafés se posicionan como los "nuevos nudes" y serán populares durante toda la temporada, además lucen súper elegantes.

Cherry Dark

Las cherry dark nails están en tendencia esta primavera de 2026|Pinterest

El rojo clásico o un cereza más oscuro. Es una tendencia que remonta a lo vintage pero que realmente es atemporal y tiene la capacidad de elevar cualquier look. Este 2026 se está usando más el borgoña y los violetas intensos.

Lip Gloss Nails

Las lip gloss nails permiten apreciar la belleza de las uñas naturales|Pinterest

La idea viene de los brillos para labios, y se busca dar el mismo efecto sobre la uña natural. Puede ser un esmalte traslúcido ligeramente rosado para que combine con la piel.

Detalles 3D

Uñas con detalles 3D para lucir esta primavera de 2026|Pinterest

Para quienes busquen llevar un estilo más artístico y atrevido. Este encaja perfecto pues el diseño es minimalista e incluye accesorios como líneas o gotas de agua.