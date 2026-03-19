7 diseños de uñas de Sol para el equinoccio de primavera 2026; son modernas y aesthetic

Si el diseño de uñas y los fenómenos astrológicos son lo tuyo, tenemos para ti 7 propuestas de diseños inspirados en el Sol que te ayudarán a lucir moderna y aesthetic. Estas uñas son perfectas para presumirlas durante el equinoccio de primavera, un fenómeno que sucederá el próximo viernes 20 de marzo, marcando el fin del invierno.

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Los 7 diseños de uñas de sol para presumir durante el equinoccio de primavera

1. El diseño de estas uñas no solo utiliza el símbolo del Sol, añade también destellos de estrellas y dos pequeños Saturno, además el color azul celeste y el dorado suelen asociarse a la buena suerte, así como con la abundancia y la prosperidad.

|Cortesía Pinterest

2. Este diseño hace casi un efecto 3D, con relieves que marcan la figura del Sol en un tono dorado y una base nude.

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3. Estas uñas destacan por utilizar colores como el verde, el nude y un poco de café de una forma suave y delicada, casi hasta elegante. El acabado es ligeramente aterciopelado y refuerza la esencia de la primavera y el equinoccio.

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4. Sin embargo si no eres mucho de colores un tanto llamativos o diseños más discretos, este look alude al minimalismo, con una base rosa casi lechoso y semitransparente, sin perder el punto del diseño: pequeñas estrellas con Lunas crecientes y un pequeño Sol en el dedo medio.

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5. Estas uñas tienen un efecto nacarado, con una base blanca lechosa perlada. El diseño destaca por las aplicaciones doradas con relieve, en donde se hace énfasis a los rayos del sol, estas uñas son especiales, acusan a mucha intención durante el equinoccio.

6. El siguiente diseño de uñas tienen una estética casi celestial y muy luminosa, perfectas para el inicio de la primavera 2026 y el equinoccio. La forma almendrada refuerza un carácter que suma a la elegancia del diseño, el cual se balancea entre lo romántico y lo místico.

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7. Estas uñas proyectan un poder que no deja de lado la discreción, con un acabado glossy se aporta un efecto limpio y pulido, además los delineados dorados añaden modernidad. Es un manicure perfecto si buscas unas uñas llenas de simbolismo.