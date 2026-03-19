7 diseños de uñas de Sol para el equinoccio de primavera 2026; son modernas y aesthetic
El equinoccio de primavera sucederá el próximo 20 de marzo del 2026, y estos son 7 diseños de uñas con soles que te harán ver moderna y aesthetic.
Si el diseño de uñas y los fenómenos astrológicos son lo tuyo, tenemos para ti 7 propuestas de diseños inspirados en el Sol que te ayudarán a lucir moderna y aesthetic. Estas uñas son perfectas para presumirlas durante el equinoccio de primavera, un fenómeno que sucederá el próximo viernes 20 de marzo, marcando el fin del invierno.
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Los 7 diseños de uñas de sol para presumir durante el equinoccio de primavera
1. El diseño de estas uñas no solo utiliza el símbolo del Sol, añade también destellos de estrellas y dos pequeños Saturno, además el color azul celeste y el dorado suelen asociarse a la buena suerte, así como con la abundancia y la prosperidad.
2. Este diseño hace casi un efecto 3D, con relieves que marcan la figura del Sol en un tono dorado y una base nude.
3. Estas uñas destacan por utilizar colores como el verde, el nude y un poco de café de una forma suave y delicada, casi hasta elegante. El acabado es ligeramente aterciopelado y refuerza la esencia de la primavera y el equinoccio.
4. Sin embargo si no eres mucho de colores un tanto llamativos o diseños más discretos, este look alude al minimalismo, con una base rosa casi lechoso y semitransparente, sin perder el punto del diseño: pequeñas estrellas con Lunas crecientes y un pequeño Sol en el dedo medio.
5. Estas uñas tienen un efecto nacarado, con una base blanca lechosa perlada. El diseño destaca por las aplicaciones doradas con relieve, en donde se hace énfasis a los rayos del sol, estas uñas son especiales, acusan a mucha intención durante el equinoccio.
6. El siguiente diseño de uñas tienen una estética casi celestial y muy luminosa, perfectas para el inicio de la primavera 2026 y el equinoccio. La forma almendrada refuerza un carácter que suma a la elegancia del diseño, el cual se balancea entre lo romántico y lo místico.
7. Estas uñas proyectan un poder que no deja de lado la discreción, con un acabado glossy se aporta un efecto limpio y pulido, además los delineados dorados añaden modernidad. Es un manicure perfecto si buscas unas uñas llenas de simbolismo.