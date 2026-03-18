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7 diseños de uñas griegas efecto cremoso; son minimalistas, estéticas y combinan con todo

Las uñas griegas se han unido a las tendencias de este 2026 gracias a su estética y minimalismo; estos son los diseños que tienes que llevar este año.

diseños de uñas griegas cremosa
|Crédito: Pinterest

Escrito por: Vanesa Olmos

Los diseños de uñas griegas se caracterizan por tener colores neutros y aesthetics que tienen varios beneficios, pues además de que estilizan las manos, las hace ver limpias y combinan con todo. Si quieres verte en tendencia y lucir una manicura con efecto cremoso toma inspiración de estos diseños que también pueden ser un complemento para tu clean look.

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Diseños de manicura griega con efecto cremoso

diseño de uñas cloud dancer griegas
|Crédito: Pinterest

Cloud dancer griegas: Este diseño de uñas es estético e impresionará a todos gracias a que lleva el estilo minimalista. Se trata de una base en color cloud dancer y trazos asimétricos dorados.

diseño de uñas griegas aperlado
|Crédito: Pinterest

Aperlado cremoso: La combinación de estos efectos causa una impresión sumamente estilizada para las manos, opta por una base blanca con destellos aperlados y elige un corte redondo o almendra para alargar los dedos.

diseño de uñas griegas con foil dorado
|Crédito: Pinterest

Cremoso con foil dorado: Si amas el color rosa, esta manicura es la ideal. El efecto griego conlleva colores tenues y estéticos, los cuales en combinación con el foil dorado dan un aspecto que te recuerda al bello mármol.

diseño de uñas griegas efecto rosa.jpg
|Crédito: Pinterest

Mar rosado: Otro efecto que aman las mujeres sumamente femeninas es el que asimila a las olas del mar, pues además de verse cremoso, este diseño de uñas tiene brillos aperlados que lo hacen ver aesthetic.

diseño de uñas griegas cremosas con plateado
|Crédito: Pinterest

Art nails: La manicura perfecta existe, este diseño de uñas es ideal para las amantes del minimalismo. Se trata de una base cremosa cloud dancer y trazos en tono plateado aperlado para resaltar, el toque especial de este estilo son los trazos que parecen arte.

diseño de uñas griegas cremosas verdes
|Crédito: Pinterest

Oliva cremoso: Para la creación de este efecto griego, opta por una base nude o blanco cremoso y otra en tono verde olivo para la combinación perfecta de colores. Te sugerimos llevar las uñas cortas en corte redondo.

diseño de uñas griegas nude.jpg
|Crédito: Pinterest

Griegas nude: Las uñas siempre son un complemente de tu outfit y este diseño combina con absolutamente todo además de que te hace lucir radiante gracias a la combinación de colores: Cloud dancer, blanco y café para las sombras.

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