7 diseños de uñas para vacaciones de Semana Santa 2026; son resistentes y aesthetic

El manicure forma parte de tu look, así que como parte de tu preparación para una escapada a la playa, nada como ir pensando en un diseño que refleje ese mood fresco y de descanso. Te compartimos algunas ideas de uñas para vacaciones de Semana Santa 2026 para que te inspires.

Además de que los siguientes diseños son súper bonitos, también destacan por su resistencia y durabilidad, sin mencionar que pueden ser bastante favorecedores.

7 diseños de uñas para vacaciones de Semana Santa 2026

|Instagram. @delaney.didthat

1. En tonos neutros

Nuestra primera propuesta es en tonos neutros: beige, café y blanco. Tiene dibujos alusivos a la playa, pero con trazos muy sencillos y de manera que el diseño combina casi con cualquier outfit o traje de baño. Se hizo en acrílico y en uñas cortas, por lo que resulta muy resistente.

2. Uñas con naranjas

|Crédito: Instagram. @_thejadeaesthetic

En primavera 2026, una de las tendencias es el manicure con dibujos y patrones de frutas. Si quieres un look fresco, alegre y vibrante, checa este diseño de acrílico con naranjas; los dibujos solo aparecen en algunas uñas, para dar equilibrio.

3. Olas marinas, una gran idea para tus uñas para vacaciones de Semana Santa 2026

|Crédito: Instagram. @nailart.ramonabura_

Esta idea de uñas para vacaciones de Semana Santa es fuera de lo común, pero ejecutada con mucha elegancia y armonía. Son olas de mar en un color azul intenso, sobre un cielo más claro; se hizo en uñas cortas y con gel BIAB, que se caracteriza por su resistencia.

4. Con estrellas marinas

|Crédito: Instagram. @nailsbyimi_x

Las estrellas marinas siguen de moda en el manicure y este diseño lo demuestra. Se hizo sobre una base nude, que puede ser bastante duradera porque oculta el crecimiento natural de la uña. Los dibujos son en tonos vivos, pero tampoco resaltan en exceso.

5. Con vida marina

Nos fascinó esta idea porque, dentro de una misma dualidad de colores, decora las puntas de algunas uñas y también presenta vida marina, con una ballena y una mantarraya. Es original, hermoso y sencillo.

6. En 3D

Esta idea ejecutada en BIAB tiene efectos 3D en diferentes maneras: está presente de forma literal, en la decoración de conchita, y también de forma simulada con las gotitas en una de las uñas.

7. Con cítricos

|Crédito: Instagram. @a.martinec_anitabeautystudio

Finalizamos nuestra lista con otro diseño de frutas, esta vez con un bellísimo efecto 3D simulando un gajo de limón y combinado con rayas verticales que parecen pertenecer a un outfit playero.