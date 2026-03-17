7 diseños de uñas oscuras en primavera: la tendencia que rompe reglas

Hoy venimos a romper con la creencia popular de que la primavera solo es para colores brillantes y tonos pastel con estas ideas de diseños de uñas oscuras para que no pierdas ni la elegancia, ni tu escencia, si es que amas la tinta oscura.

La reglas del nail art este 2026 pueden mezclar estilos completamente contrarios. Algunos de los colores que permancerán en tendencia son los tonos sofisticados como el negro, el borgoña, el azul noche o el verde bosque, que pueden combinarse de diferentes formas para permanecer frescos y originales.

Noticias Ciudad Juárez del 16 de marzo 2026

Los 7 diseños de uñas oscuas en primavera

Dark French

Es un clásico que nunca pasa de moda, solo que para aprovechar la tendencia de los colores oscuros, se cambia el tono blanco por un negro azabache o un azul marino que dará un toque elegante a la manicura. Este estilo luce bien en uñas cortas o largas.

Las uñas francesas con tono negro ayudan a mantener un estilo clásico y elegante|Pinterest

Flores góticas

Es un diseño para las que prefieren la manicura con un toque artístico. La base debe ser rosa o nude y deben agregarse pequeñas margaritas o rosas en colores como el borgoña o el vino, para conseguir un estilo románticon antiguo, pero sofisticado y original.

Uñas nude con flores góticas para la primavera 2026|Pinterest

Aura nails

Este efecto permanecerá en tendencia durante toda la temporada y lo mejor es que puede oscurecerse si se emplean tonalidades humo, como una base gris y el centro negro.

El efecto humo de las aura nails|Pinterest

Verde glossy

Utilizando un barniz de la tonalidad verde bosque y con un efecto que de brillo y reflejos, se sentirá elegante pero moderno.

Uñas verdes con efecto glossy|Pinterest

Galáctico minimalista

Se consigue con un esmalte negro mate y añadiendo un punto o una línea dorada o plateada. Algo moderno y simple que puede usarse en cualquier ocasión.

Los toques dorados dan un efecto de uñas galácticas minimalistas|Pinterest

Efecto petróleo

Para obtener un estilo futurista que ilumine tu tono de piel. Elige un color azul petróleo o un morado muy oscuro y agrega un acabado cromado.

Uñas azules efecto petróleo|Pinterest

Degradado de tinto

Se consigue colocando un borgoña intenso en las puntas de las uñas y desvaneciéndolo hacia la base natural de una forma sutíl, para que no llegue a ser un diseño más asociado con lo invernal.