Las uñas almendra han ganado lugar en el mercado y se han posicionado como una de las manicuras favoritas de las mujeres, ya que tienen grandes cualidades, entre ellas la de alargar los dedos. Por ello, traemos para ti 7 diseños que puedes usar en largas o cortas durante la primavera 2026. Estos son los 3 colores que quedan mejor en manos morenas para marzo de este año.

De acuerdo con un artículo del portal Essie, las uñas almendra dan versatilidad; es decir, puedes combinarlas con infinidad de diseños y colores. Otra cualidad es que son bastante resistentes, siempre y cuando las cuiden al pie de la letra. Conoce las 3 últimas y hermosas tendencias de manicura para marzo 2026.

Además, las uñas almendra son sinónimo de elegancia, ya que dan un aspecto sofisticado que se adapta a cualquier estilo. Es preciso mencionar que es fundamental el cuidado, ya que si están débiles o quebradizas, se recomienda utilizar un tratamiento para fortalecerlas.

Los diseños de uñas almendra para la primavera 2026

1. Estampados: Un diseño que le puedes impregnar a tus uñas almendra y que esté a la moda en esta primavera es el de estampados florales.

7 diseños de uñas almendra para la primavera 2026: puedes usarlas en cortas o largas|Pinterest

2. French multicolor: Dale vida a tu diseño francés con diferentes colores en la punta de las uñas.

7 diseños de uñas almendra para la primavera 2026: puedes usarlas en cortas o largas|Pinterest

3. Amarillas: Es uno de los colores que están llamados a ser tendencia en esta nueva estación del año.

7 diseños de uñas almendra para la primavera 2026: puedes usarlas en cortas o largas|Pinterest

4. Colores pastel: Estos tonos son los que marcarán la pauta durante la primavera de este año, según los expertos en moda.

7 diseños de uñas almendra para la primavera 2026: puedes usarlas en cortas o largas|Pinterest

5. Degradadas: Combina tus 2 colores favoritos en tu diseño de uñas con una transición suave de ambos tonos.

7 diseños de uñas almendra para la primavera 2026: puedes usarlas en cortas o largas|Pinterest

6. Verdes: Los tonos de este color marcarán la tendencia en uñas en primavera de este año. Puedes elegir entre una gran variedad de paletas de colores.

7 diseños de uñas almendra para la primavera 2026: puedes usarlas en cortas o largas|Pinterest

7. Colores neón: Con este diseño de uñas realzas tu outfit o la piel bronceada, si es que decides ir a la playa por unos días.