Los 4 diseños de uñas para conmemorar el día de San Patricio

Cada 17 de marzo se conmemora el Día de San Patricio, una festividad que recuerda el fallecimiento del santo patrón de Irlanda. Es tradición que en esta fecha se celebre a la cultura irlandesa, por lo que hoy te presentamos algunos diseños de uñas especiales para el día.

La popularidad de San Patricio surgió gracias a los migrantes y algunos de sus elementos más representativos son el color verde, la comida tradicional, la música celta, el símbolo del trébol, y grandes desfiles que se llevan a cabo en Estados Unidos.

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Los mejores diseños de uñas por San Patricio

Para mantenerse fiel a la temática de este 17 de marzo, sin perder la escencia de la primavera y todo lo que está en tendencia durante la temporada, el nail art se adapta con diseños únicos que muestran versiones con verdes de diferentes subtonos, como el oliva, esmeralda, matcha o neón.

Diseños de uñas de San Patricio con trébol|Pinterest

Además, es importante que las uñas también tengan dibujos de trébol o arcoíris, por ser dos de los elementos más asociados con el Día de San Patricio y con la atracción de energía positiva. Estos pueden ir solo en algunos dedos o en toda la mano, según el estilo de cada persona.

Uñas francesas para conmemorar el Día de San Patricio|Pinterest

Algunos diseños más atrevidos muestran monedas doradas, brillos y glitter verde, así como pequeños dibujos de duendes o de ollas llenas de oro, por su asociación con las leyendas que giran en torno a esta festividad.

Uñas verde oliva con brillos para celebrar el Día de San Patricio|Pinterest

Las tendencias se pueden combinar para que el diseño no solo funcione durante el día de fiesta, sino también un par de semanas más. Por ejemplo, los tonos verdes se pueden emplear para hacer una pequeña manicura francesa, que nunca pasa de moda.

Uñas francesas con dibujo de arcoiris por el Día de San Patricio|Pinterest

Cambiar de manicura el Día de San Patricio es una muy buena opción, ya que coincide con que faltan pocos días para el inicio de la primavera, por lo que se pueden combinar ambos elementos como una forma divertida de celebrar estos dos acontecimientos.

