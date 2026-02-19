7 ejercicios para estirar el cuerpo y dormir mejor que puedes hacer desde tu cama

Con solo hacer algunos ejercicios podrías dormir mejor y descansar como un bebé. Esta rutina de siete estiramientos corporales puede cambiar tu descanso por completo, y lo mejor es que puedes hacerla desde la cama.

Están inspirados en posturas de yoga y su objetivo es ayudar al cuerpo a liberar el estrés acumulado durante el día, según Elle. Si te cuesta trabajo dormir, intenta con esto:

La postura del héroe: Ponte en el centro de la cama, arrodíllate y separa los pies unos 45 cm. Intenta sentarte sobre tus talones, mantén tu espalda recta y haz respiraciones profundas (5 segundos para inhalar y 5 segundos para exhalar).

Haz la postura del héroe con respiraciones lentas.|(ESPECIAL/CANVA)

La postura del niño : También es conocida como Balasana. Ponte en la misma posición del héroe, pero ahora lleva la punta de tus dedos hacia el frente, quedando tu pecho en la cama. Continúa las respiraciones lentas y mantente en esta postura por 20 segundos.

El perro boca arriba: Haz el Urdha Mukha Svanasana colocándote boca abajo en el colchón. Luego, pon las palmas de tus manos a la altura de tu pecho y empuja hacia arriba sin despegar las piernas del suelo.

La postura de media torsión espinal supina: Coloca tu cuerpo boca arriba con la panza plana. Luego, dobla las rodillas hacia el pecho hacia el lado derecho, mantén la postura por 20 segundos y luego repite hacia el otro lado.

La postura del puente: Es conocida como el Setu Bandha Sarvangasana y es muy sencillo. Ponte boca arriba, levanta solo los pies fleccionando las rodillas; pon tus manos a la altura de tus glúteos y levanta la zona del pecho suavemente. Quédate así por 20 segundos.

La postura del viento liberador: Termina la rutina con el Pawanmuktasana, que consiste en ponerse boca arriba, doblar las rodillas hacia el pecho, abrazarlas con las manos y mantener la postura por 20 segundos con dos respiraciones lentas.

¿Cuáles son los beneficios de hacer yoga antes de dormir?

Hacer estiramientos de yoga antes de dormir puede tener beneficios para el cuerpo y la mente, como liberar el estrés, propiciar un sueño reparador y desconectarse del día por completo.

De acuerdo con Sleep Foundation, al llevar a cabo estos ejercicios, los músculos del cuerpo se relajan y es más fácil conciliar el sueño. También se pueden hacer movimientos de cuello, hombros, espalda, piernas y brazos. La recomendación es hacerlo al menos una hora antes de acostarse.