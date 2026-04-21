7 formas de lograr piel luminosa en todo el cuerpo
Durante la temporada de primavera-verano 2026, una piel luminosa es sinónimo de salud, juventud y vitalidad, descubre cómo conseguirla en todo el cuerpo
Consguir una piel luminosa en todo el cuerpo requiere de un equilibrio entre el cuidado externo y los hábitos saludables internos. Hoy te presentamos 7 formas de conseguirla y estar lista para lucir radiante durante esta temporada.
La clave está en la constancia y en la mezcla de métodos, ya que una piel con estas características debe estar cuidada y saludable, lo que se consigue con alimentación, exfoliaciones y otros trucos de belleza.
7 formas de lograr una piel luminosa
- Exfoliación regular
Generalmente, con una o dos veces por semana basta. Esto ayudará a eliminar las células muertas, lo que resulta esencial para revelar una piel renovada y suave. Además, estimula la regeneración celular y mejora de inmediato la textura de la piel, según expertos dermatólogos.
- Hidratación en piel húmeda
Al igual que el método de skincare, tendremos que aplicar crema o aceite corporal justo después de salir de bañarnos, cuando la piel sigue ligeramente humeda, así conseguiremos un acabado más jugoso.
- Duchas con agua tibia
Se recomienda evitar el agua excesivamente caliente, ya que puede eliminar por completo los aceites naturales de la piel y deshidratarla, dejándola opaca.
- Uso de antioxidantes tópicos
Algunos ingredientes antioxidantes, como la Vitamica C, pueden usarse en todo el cuerpo para neutralizar los radicales libres que ocasiona el sol y la contaminación, así conseguirás un brillo y una vitalidad extra.
- Potección solar diaria
El sol es el enemigo número uno del brillo natural de nuestra piel, por lo que usar protectos solar en las zonas expuestas es extremadamente necesario para evitar el daño acumulativo y las manchas.
- Hidratación interna constante
Es una de las recomendaciones más frecuentes y consiste en beber suficiente agua durante el día, es la mejor forma de tener una piel reluciente desde adentro.
- Alimentación rica en nutrientes
Tener una dieta equilibrada, especialmente con presencia de cítricos, pimientos, frutos rojos y otras fuentes de vitaminas A, C y E, darán a la piel un brillo natural inigualable.