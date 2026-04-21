7 formas de lograr piel luminosa en todo el cuerpo

Consguir una piel luminosa en todo el cuerpo requiere de un equilibrio entre el cuidado externo y los hábitos saludables internos. Hoy te presentamos 7 formas de conseguirla y estar lista para lucir radiante durante esta temporada.

La clave está en la constancia y en la mezcla de métodos, ya que una piel con estas características debe estar cuidada y saludable, lo que se consigue con alimentación, exfoliaciones y otros trucos de belleza.

7 formas de lograr una piel luminosa

Exfoliación regular

Generalmente, con una o dos veces por semana basta. Esto ayudará a eliminar las células muertas, lo que resulta esencial para revelar una piel renovada y suave. Además, estimula la regeneración celular y mejora de inmediato la textura de la piel, según expertos dermatólogos.

Hidratación en piel húmeda

Al igual que el método de skincare, tendremos que aplicar crema o aceite corporal justo después de salir de bañarnos, cuando la piel sigue ligeramente humeda, así conseguiremos un acabado más jugoso.

Para tener la piel brillante, debes exfoliar al menos una vez por semana|Pinterest

Duchas con agua tibia

Se recomienda evitar el agua excesivamente caliente, ya que puede eliminar por completo los aceites naturales de la piel y deshidratarla, dejándola opaca.

Uso de antioxidantes tópicos

Algunos ingredientes antioxidantes, como la Vitamica C, pueden usarse en todo el cuerpo para neutralizar los radicales libres que ocasiona el sol y la contaminación, así conseguirás un brillo y una vitalidad extra.

Potección solar diaria

El sol es el enemigo número uno del brillo natural de nuestra piel, por lo que usar protectos solar en las zonas expuestas es extremadamente necesario para evitar el daño acumulativo y las manchas.

Hidratarse y comer sano mejora la salud y el brillo de la piel|Pinterest

Hidratación interna constante

Es una de las recomendaciones más frecuentes y consiste en beber suficiente agua durante el día, es la mejor forma de tener una piel reluciente desde adentro.

Alimentación rica en nutrientes

Tener una dieta equilibrada, especialmente con presencia de cítricos, pimientos, frutos rojos y otras fuentes de vitaminas A, C y E, darán a la piel un brillo natural inigualable.

