Glass Skin tropical: cómo lograr piel luminosa sin filtros

El Glass Skin o piel de cristal es un efecto muy deseado durante la primavera, debido a que la tez luce fresca a pesar de encontrarse en climas cálidos y da un brillo natural sin necesidad de utilizar maquillajes pesados.

Durante la temporada de calor, es necesario decirle adiós a las bases de mayor cobertura y enfocarse en la salud de la piel. El efecto cristal es perfecto porque combina hidratación intensa y texturas ligeras, además de que se enfoca en el cuidado de la piel del rostro.

Cómo lograr un Glass Skin y decirle adiós a los filtros

El primer caso es conocer lo que significa Glass Skin, se trata de un tratamiento de belleza originario de Corea que hace referencia a una tez traslúcida, radiante y jugosa. Podría decirse que es lo contrario al acabado mate, ya que se busca que la luz refleje y el rostro brille.

El Glass Skin es una técnica coreana que se basa en el cuidado del brillo natural de la piel|Pinterest: The Home of Beauty

Conseguir un Glass Skin requiere de dos pasos principales, el primero es que la piel esté profundamente sana, y el segundo consiste en una buea rutina de exfoliación.

Para obtener una piel de cristal en casa, expertos en maquillaje y cuidado del cutis recomiendan seguir los pasos siguientes:

Doble limpieza estratégica

Consiste en usar un limpiador suave para eliminar impurezas sin que se barran los aceites naturales que protegen la piel.

Exfoliación

También se aplica de manera suave para proteger el rostro y se enfoca únicamente en la eliminación de las células muertas sin ser demasiado abrasiva.

Un exfoliante poco abrasivo ayudará a eliminar impurezas y dará brillo a la piel|Pinterest: Cuidado Facial

Hidratación

Un punto clave que se obtiene aplicando un tónico o escencia de primera capa y un sérum hidratante en la segunda, este debe tener ceramidas para "retener" la humedad.

Protección con glow

Al final debe aplicarse un protector solar ligero y que tenga un acabado luminoso que mantenga el brillo natural del rostro, pero que también brinde la protección adecuada.

El protector solar debe ser humectante o tipo serum para preservar el brillo natural de la piel|Pinterest

Maquillaje

Al final, sí se puede aplicar un poco de maquillaje para perfeccionar y dar color. Se recomiendan productos en crema y que no tengan un acabado mate. Como rubores, iluminadores, sombras, gloss o bálsamos labiales.