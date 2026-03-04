Glass Skin tropical: cómo lograr piel luminosa sin filtros
Conoce el significado de la tendencia Glass Skin tropical y cómo conseguir una piel perfecta con glow natural y que no necesitará de filtros ni retoques
El Glass Skin o piel de cristal es un efecto muy deseado durante la primavera, debido a que la tez luce fresca a pesar de encontrarse en climas cálidos y da un brillo natural sin necesidad de utilizar maquillajes pesados.
Durante la temporada de calor, es necesario decirle adiós a las bases de mayor cobertura y enfocarse en la salud de la piel. El efecto cristal es perfecto porque combina hidratación intensa y texturas ligeras, además de que se enfoca en el cuidado de la piel del rostro.
Cómo lograr un Glass Skin y decirle adiós a los filtros
El primer caso es conocer lo que significa Glass Skin, se trata de un tratamiento de belleza originario de Corea que hace referencia a una tez traslúcida, radiante y jugosa. Podría decirse que es lo contrario al acabado mate, ya que se busca que la luz refleje y el rostro brille.
Conseguir un Glass Skin requiere de dos pasos principales, el primero es que la piel esté profundamente sana, y el segundo consiste en una buea rutina de exfoliación.
Para obtener una piel de cristal en casa, expertos en maquillaje y cuidado del cutis recomiendan seguir los pasos siguientes:
- Doble limpieza estratégica
Consiste en usar un limpiador suave para eliminar impurezas sin que se barran los aceites naturales que protegen la piel.
- Exfoliación
También se aplica de manera suave para proteger el rostro y se enfoca únicamente en la eliminación de las células muertas sin ser demasiado abrasiva.
- Hidratación
Un punto clave que se obtiene aplicando un tónico o escencia de primera capa y un sérum hidratante en la segunda, este debe tener ceramidas para "retener" la humedad.
- Protección con glow
Al final debe aplicarse un protector solar ligero y que tenga un acabado luminoso que mantenga el brillo natural del rostro, pero que también brinde la protección adecuada.
- Maquillaje
Al final, sí se puede aplicar un poco de maquillaje para perfeccionar y dar color. Se recomiendan productos en crema y que no tengan un acabado mate. Como rubores, iluminadores, sombras, gloss o bálsamos labiales.