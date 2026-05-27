7 formas de sustituir los muebles blancos lisos por acabados antiguos con textura

Muchas veces elegimos muebles lisos y neutros porque parecen una opción segura, pero con el tiempo pueden hacer que los espacios se sientan fríos, planos y sin personalidad. Apostar por acabados más atrevidos, tonos vibrantes y texturas sofisticadas transforma por completo la atmósfera de una habitación.

Según Elle, tu hogar debe reflejar quién eres, tus gustos y la forma en que quieres vivir. Incorporar piezas distintivas rompe con lo predecible y crea ambientes memorables, de esos que llaman la atención sin necesidad de exagerar. Tampoco se trata de llenar todo de color sin sentido, sino de elegir elementos con intención. Por esa razón, aquí tienes ideas completamente auténticas para ese acabado vintage que estás buscando.

¿Cómo sustituir los muebles blancos por acabados vintage?

Pintura en tonos empolvados

Apuesta por colores como verde salvia, azul grisáceo, rosa antiguo o crema envejecido, y lija ligeramente algunas zonas para lograr ese desgaste elegante que tanto define al estilo vintage.



Detalles florales

Añadir flores pequeñas o diseños inspirados en épocas antiguas puede transformar por completo cajones, puertas o cubiertas. Le da un aire romántico sin saturar el espacio.



Papel tapiz

Forrar cajones, puertas o frentes con lino, estampados clásicos o papel con relieve hace que cualquier mueble obtenga su distintivo propio.

|Canva

Herrajes antiguos.

Un cambio pequeño puede hacer una diferencia enorme. Busca jaladeras de bronce envejecido, hierro forjado o cerámica clásica.



Ornamentos

Agregar detalles ornamentales transforma por completo un diseño simple.



Frentes con rejilla

Sustituye puertas lisas por paneles de rejilla natural o ratán tratado con un tono oscuro envejecido.



Madera efecto deslavado

Si el mueble permite trabajar la superficie, un efecto madera desgastada o blanqueada aporta una textura antigua muy natural.