4 ideas para reciclar una maleta vieja y darle un segundo uso: se verá vintage

Reciclar es una oportunidad para renovar tu hogar sin invertir tanto dinero. Es el caso de las maletas que ya no se usan, pero que sí pueden transformarse en artículos sumamente funcionales que además se ven preciosos.

1. Mesita de noche con maletas para reciclar

Dale un toque único a tu habitación con una mesita de noche que te será muy útil y lucirá lindísima. Dependiendo de cuántas maletas tengas, haz una base simple o sobrepon varias valijas para que tenga mayor altura.

En la parte superior, la decoración será a tu gusto, ya sea que quieras conservar su color original o prefieras cambiarlo para que se adapte al resto de tu decoración vintage hecha con materiales para reciclar. Aquí podrás poner una lámpara, un florero o un vaso de agua.

4 formas ingeniosas para reciclar maletas y hacer decoración vintage|Pinterest

2. Cantina retro con maletas recicladas

Si disfrutas hacer reuniones con amigos y presumir de tus habilidades al preparar cocteles, entonces esta idea para reciclar maletas te encantará. Arma tu propia cantina casera sin tener que comprar un mueble nuevo y usa una valija vieja para poner todas tus botellas.

Solo asegúrate de ponerla sobre una base estable o fijarle un par de patas para evitar que se caiga. También puedes colocar un par de compartimentos para tener a la mano las copas, los mezcladores, las servilletas o los portavasos.

4 formas ingeniosas para reciclar maletas y hacer decoración vintage|Pinterest

3. Estantería vintage y práctica

Si no tienes tanto espacio en casa y tu presupuesto es limitado, pero aun así quieres transformar el ambiente, podrás reciclar las maletas que ya no uses y transformarlas en estantería vintage. Divídelas por la mitad y retira las tapas; luego cuélgalas en los muros con ayuda de un clavo bien fijado.

Estas repisas sirven para colocar plantas, libros, fotos y recuerdos de tus viajes favoritos. Eso sí, considera que no resisten mucho peso.

4 formas ingeniosas para reciclar maletas y hacer decoración vintage|Pinterest

4. Tocador con maletas para reciclar

Si tienes valijas medianas que por dentro estén en buen estado, aprovecha y hazte un pequeño tocador para guardar tu maquillaje y skincare. Agrega un par de contenedores que separen los productos delicados y lo hagan ver mucho más organizado.

Incluso puedes ponerle un pequeño espejo para arreglarte ahí todos los días, ya sea que lo dejes fijo en un lugar o quieras irlo moviendo para cuando lo necesites. Esta es una de las mejores alternativas para reciclar maletas y hacer decoraciones bellísimas con poco presupuesto.