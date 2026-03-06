3 formas de hacerte sombras en tono cloud dancer para lucir rejuvenecida, en tendencia y hermosa

El color cloud dancer es el designado de este año por Pantone, lo que significa que es un tono que se ocupará todo 2026 ya sea en ropa, accesorios, uñas y también maquillaje. A continuación, te mostramos distintas técnicas para que resaltes tu mirada con sombras cloud dancer, las cuales van con cualquier tipo y tono de piel.

Técnicas de sombras en tono cloud dancer

Sombras clou dancer mate: Para esta técnica debes empezar a dar profundidad con una sombra tipo mate (sin brillos). Posteriormente, debes ir difuminando el color hacía la cuenca de la ceja. Para que no se vea pastoso o craquelado, asegúrate de que el difuminado termine muy tenue. Este tipo de maquillaje es perfecto para novias.

|Crédito: Pinterest

Sombras princesa: Si quieres realizar este tipo de sombras debes empezar a colocar el tono cloud dancer desde el lagrimal del ojo hasta difuminarlo pasando la mitad del parpado. Para crear profundidad, ocupa una sombra café claro, la cual debe ir entre la cuenca del ojo. Este estilo hará que te veas más joven y lucirás como una princesa.

|Crédito: Pinterest

Glitter cloud dancer: Si eres amante del brillo esta técnica de maquillaje es perfecta para lucir en tendencia y jovial. Empieza con una base de sombra café claro y sobre ella aplica sombra con glitter en tono cloud dancer, para darle más naturalidad al estilo te recomendamos que no uses brochas, lo ideal es colocar la sombra con las yemas de los dedos.

|Crédito: Pinterest

¿Qué refleja el color cloud dancer?

El color en tendencia 2026 más allá de ser visualmente hermoso refleja muchas cosas; por ejemplo, da una sensación de calma, paz y pureza, por lo que en el maquillaje suele reducir la edad.

Si usas ropa en tono cloud dancer te verás sumamente elegante, ya que dicho color se asocia con lo minimalista, ya que es suave con un toque de gris o crema.