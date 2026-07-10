7 hábitos diarios de Erling Haaland para resetear su cuerpo y que impactan directo en su piel

El futbolista noruego Erling Haaland ha cambiado los estándares del cuidado personal y el entrenamiento deportivo gracias a sus rutinas de biohacking y longevidad celular.

Para el "príncipe vikingo" del Manchester City, el éxito en la cancha y la salud de la piel son el resultado directo de optimizar los ritmos biológicos internos, rechazando los hábitos de consumo modernos.

Su estricta rutina diaria busca mantener su organismo libre de estrés, desintoxicar las células y mantener sus hormonas equilibradas de forma natural, lo que se nota por dentro y por fuera.

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Los 7 hábitos de Erling Haaland para resetear su cuerpo

Uso de lentes bloqueadores de luz azul antes de dormir

Dos horas antes de acostarse, Haaland apaga los dispositivos electrónicos y utiliza gafas especiales con micas anaranjadas que filtran por completo la luz azul artificial de las pantallas y lámparas.

Terapia matutina de luz roja e infrarroja

Al despertar, el delantero se expone a paneles de fotobiomodulación, un hábito que adoptó para contrarrestar los días nublados en Inglaterra.

Filtración molecular del agua que consume

Haaland utiliza un complejo sistema de filtración del agua en su hogar para beber un líquido libre de cloro, metales pesados y microplásticos.

Dieta ancestral rica en densidad de nutrientes

Su régimen alimenticio es de casi 6,000 calorías al día y destaca por el consumo de alimentos como el hígado y el corazón de res, complementado con leche bronca e ingredientes orgánicos.

Exposición diaria a la luz solar

Al despertar, el noruego sale al exterior para recibir los rayos del sol directamente en la piel.

Inmersión en hielo y contrastes térmicos

Utiliza baños de agua helada y sesiones de crioterapia de forma regular inmediatamente después de sus entrenamientos más pesados.

Sincronización con la naturaleza

Erling Haaland incluye en su agenda caminar descalzo sobre el pasto, la tierra o la arena de forma consciente. El grounding le permite absorber la carga eléctrica de la Tierra para equilibrar el sistema nervioso y reducir el estrés.