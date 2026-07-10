Esta es la importante ventaja que Ixdit obtuvo este jueves 9 de julio en MasterChef 24/7 y haría enojar a sus compañeros

La competencia dentro de MasterChef 24/7 ha alcanzado su punto más alto y ardiente este jueves 9 de julio. En una noche marcada por la adrenalina de los delantales negros y la salvación de Ramahá por el voto del público, los ánimos en la cocina se encendieron aún más debido a un beneficio exclusivo que pone a tambalear la equidad en las estaciones.

Esta noche, Ixdit se convirtió en la participante más envidiada y potencialmente señalada de la gala al recibir una ventaja determinante que promete desatar la furia y los reclamos de sus compañeros. ¿Será que esto siga encendiendo los ánimos dentro del Mundo MasterChef 24/7 ?

El reto de la noche, denominado el "Supermercado Oriental", obligó a los cocineros a enfrentarse a ciegas a una mesa repleta de productos asiáticos cuyos empaques e instrucciones venían rotulados estrictamente en chino.

El poder de Ixdit en MasterChef 24/7 este jueves 9 de julio

La dinámica para el resto de los participantes fue brutal. Bajo la modalidad de "rapiña" y sin derecho a utilizar el mercado tradicional, los concursantes tuvieron que correr para arrebatar de la mesa un total de 6 productos, lidiando con la incertidumbre de no saber exactamente qué es y cómo se utilizan estos ingredientes asiáticos. Con un reloj implacable marcando apenas 35 minutos para cocinar, cualquier error en la selección podía significar un boleto directo a la eliminación.

Es en este escenario de caos donde la ventaja de Ixdit que le fue dada a conocer por la Chef Zahie, cobra un valor incalculable. A diferencia de sus rivales, ella obtuvo el poder de cambiar dos de sus ingredientes del supermercado oriental. Este beneficio le otorga un margen de maniobra único, permitiéndole desechar ingredientes imposibles de combinar o texturas desagradables para cambiarlos por insumos más nobles.

Con un riesgo tan alto de caer en la cuerda floja, el salvavidas otorgado a Ixdit tensa las alianzas y pinta un blanco en su espalda de cara a las próximas jornadas.