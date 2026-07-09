Manualidades de Erling Haaland: 4 ideas de amigurumis del delantero de Noruega que causa sensación en el Mundial 2026

Aunque desde hace algunos años se ha vuelto una figura popular entre los aficionados al deporte por su energía, velocidad y altura, Erling Haaland ha sido catapultado a la fama por su actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si tú también ya le vas a Noruega por su delantero o conoces a un nuevo fan, te tenemos una idea de regalo: manualidades de Haaland, específicamente amigurumis.

Estos muñecos de crochet requieren distintos niveles de habilidad para hacerse en casa o incluso se pueden comprar ya hechos.

Manualidades de Haaland: 4 amigurumis del delantero noruego en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

1. Con liga y sombrero vikingo

Comenzamos con un amigurumi en miniatura pero de cuerpo completo, que puede adaptarse a quienes hacen sus primeras figuras de crochet y usarse como llavero. Tiene su característica cola de caballo con una liga, la camiseta de su equipo y hasta un sombrero vikingo con cuernos.

2. Amigurumi de Haaland con cabellera larga

Si lo que quieres es un amigurumi que pueda "presumir" una cabellera digna del delantero noruego, aquí tenemos un ejemplo perfecto. La figura tiene un cuerpo más detallado, pelo largo y hasta uniforme con su número de jugador; es una de las manualidades de Haaland más precisas que circulan en redes. Esta creadora de contenido vende sus patrones o también algunas de sus manualidades.

3. Con forma de pato

En redes sociales hay personas que han comparado la imagen de Erling Haaland con un tierno patito, y esta creadora de contenido se dio a la tarea de hacer un tutorial paso a paso para convertirlo en amigurumi. De esta manera puedes obtener un regalo adorable, pero con referencias muy claras.

4. Una de las manualidades de Haaland más tiernas

Si tejer no es lo tuyo o todavía no llegas a un nivel en el que te sientas confiada de poder crear tu propio amigurumi de Haaland, esta creadora de contenido comercializa muñecos del futbolista tejidos a crochet y con 15 centímetros de altura. Tiene su característico peinado, ojos azules, uniforme detallado y luce absolutamente adorable.