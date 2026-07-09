Erling Haaland es el jugador referente de la Selección de Noruega, la cual se enfrentará a Inglaterra en el duelo de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero tiene un gran físico, por lo que al día tiene que consumir cierta cantidad de calorías que ni siquiera imaginas. En cambio, esta es la dieta con chía que usa Jude Bellingham para mantenerse en forma.

El noruego tiene una dieta estricta de 6 mil calorías al día, a fin de mantener en forma su físico, ya que su estatura es de 1.94 m. Mientras que tú puedes reeplicar estos 3 consejos más importantes para bajar la panza sin hacer ejercicio, según expertos. La cualidad del delantero es el juego aéreo que lo hace un experto; no por ello se viralizó el gol que le marcó a Brasil en la ronda de los octavos de final.

Erling Haaland: ni siquiera imaginas de cuántas calorías es la dieta del delantero noruego|Fotballandslaget ﻿

Los alimentos que consume Haaland al día

En un video publicado en sus redes sociales, el delantero comparte cómo inicia el día, en el que es de ley arrancar con una taza de café con leche cruda, bebida que considera buena para su estómago, piel, huesos y músculo.

Durante el desayuno, el jugador de 25 años come huevos con pan de masa madre del día, platillo que él mismo cocina por la mañana, actividad que le apasiona realizar. Mientras que para el almuerzo degusta de arroz, huevos, pescado y espárragos.

Finalmente, el día lo termina con una cena alta en proteína, pues se prepara un buen trozo de carne, acompañado de patatas y ensalada. Cabe mencionar que algo que llama la atención del seleccionado noruego es que come con las manos, en lugar de cubiertos.

El jugador del Manchester City también consume miel natural en su dieta, la cual consigue a las afueras de la ciudad. Asimismo, come corazón e hígado de res, como los antepasados.

El consumo de calorías de Haaland es altísimo, pero hay que tomar en cuenta su gran tamaño y que es un atleta de alto rendimiento.