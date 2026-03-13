En varias casas de familias mexicanas hay un cuarto que, con el paso del tiempo, está lleno de “tiliches”, donde se almacenan objetos y prendas que tal vez ya no funcionen y nunca más se vuelvan a utilizar. Por lo anterior, con estas 7 ideas de cómo remodelar esta habitación, matarás a 2 pájaros de un tiro, pues no solo le darás un nuevo uso a este espacio, sino que también te desharás de basura. Así se hace una terraza sin modificar la fachada.

Existen casos en los que este tipo de cuarto le perteneció a un hijo que creció y se mudó. Por ello, los padres deciden mantenerlo intacto, como una manera de recordarlo, según un artículo del portal El Mueble. Sea cual sea la función del dormitorio, si lo que buscas es darle un nuevo uso, estas son las mejores ideas, como la de renovar una vivienda de Infonavit con menos de 10,000 pesos.

Las 7 ideas de remodelación de un cuarto que ya no usas

1. Despacho: Una buena idea es convertir la recámara en un despacho, donde los integrantes de la familia podrán trabajar desde casa.

7 ideas de cómo remodelar un cuarto que ya no usas o que está lleno de “tiliches”|Pinterest

2. Cuarto de invitados: Una opción que no requiere de muchos cambios, solo sacar los muebles u objetos que has acumulado en esta habitación para hacerla una zona de descanso para tus invitados.

7 ideas de cómo remodelar un cuarto que ya no usas o que está lleno de “tiliches”|Pinterest

3. Sala de lectura: Si eres de las personas que requiere de completo silencio, remodela este cuarto y conviértelo en tu espacio para apartarte del bullicio y devorar libros a diestra y siniestra.

7 ideas de cómo remodelar un cuarto que ya no usas o que está lleno de “tiliches”|Pinterest

4. Cuarto de juegos: Una buena opción sería armar un cuarto de juegos, ya sea de mesa o de videojuegos.

7 ideas de cómo remodelar un cuarto que ya no usas o que está lleno de “tiliches”|Pinterest

5. Gym: Arma tu pequeño gimnasio en casa para los días que no puedas acudir al establecimiento. Puedes comprar máquinas sencillas para no gastar demasiado dinero.

7 ideas de cómo remodelar un cuarto que ya no usas o que está lleno de “tiliches”|Pinterest

6. Estudio de grabación: Si eres de las personas a las que les apasiona la música, arma tu pequeño estudio de grabación en esa habitación que no uses y crea el próximo hit de la industria.

7 ideas de cómo remodelar un cuarto que ya no usas o que está lleno de “tiliches”|Pinterest

7. Clóset o vestidor: Amplía tu clóset en el cuarto que ya no uses. Te sacará de un apuro y podrás comprar más ropa.