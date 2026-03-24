El boiler es un equipo indispensable para toda casa, ya que es el que proporciona el agua caliente tanto para las regaderas como para las griferas del hogar. Ahora, hay en el mercado la opción solar, que a largo plazo es de las más económicas, aunque un punto en contra es cuando el cielo está nublado. Por ello, se requiere de uno eléctrico o de gas, los cuales puedes ocultar con estas 7 ideas para que tu vivienda se vea de revista. Así puedes reemplazar el lavabo de tu baño.

El boiler de gas es un equipo que se instala en la mayoría de las ocasiones en espacios abiertos, por lo que es una muy buena idea ocultarlo para así evitar que te lo roben. Mientras que la opción eléctrica suele ponerse en el interior de la casa, por lo que le quita estilo a la decoración. Conoce el material que reemplazará a las encimeras de mármol y granito de tu cocina: se verá más elegante.

Las 7 ideas para ocultar el boiler

1. Tipo armario: Es una buena opción si tu boiler se encuentra en un espacio abierto, ya que están hechos de acero, para evitar que se lo roben.

7 ideas para ocultar el boiler y que toda tu casa se vea de revista|Pinterest

2. Rejilla: Otra de las opciones para el boiler afuera. El material es resistente, aunque se le tiene que dar su manita de gato constantemente para que luzca impecable.

7 ideas para ocultar el boiler y que toda tu casa se vea de revista|Pinterest

3. Tipo campana: Si tu boiler se encuentra en la cocina, puedes ocultarlo con tablas de madera y pintarlas acorde al espacio. Puedes simular que se trata de una campana extractora.

7 ideas para ocultar el boiler y que toda tu casa se vea de revista|Pinterest

4. Jaula: Esta forma se asimila a las jaulas de los pájaros que se llegan a tener en ciertas casas. Es una buena opción para el boiler pequeño.

7 ideas para ocultar el boiler y que toda tu casa se vea de revista|Pinterest

5. Caja fuerte: Protege tu boiler de los “amantes de lo ajeno” con una estructura hecha con lámina y asimilar que se trata de una caja fuerte.

7 ideas para ocultar el boiler y que toda tu casa se vea de revista|Pinterest

6. Repisas: Oculta tu boiler con una estructura que forma un tipo de repisas, donde podrás colocar plantas o diferentes decoraciones para el hogar. Tu calentador de agua pasará desapercibido.

7 ideas para ocultar el boiler y que toda tu casa se vea de revista|Pinterest

7. Cortina: Una de las ideas más económicas de la lista es esta, ya que solo necesitas una cortina para así ocultar el boiler de tus visitantes.