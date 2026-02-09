7 ideas para reciclar llantas y decorar tu casa de una manera original: no imaginas lo lindo que se ve

Tirar una llanta que ya no te sirve puede llegar a ser muy contaminante, según National Geographic. Por eso , si te preguntas qué puedes hacer con ella o cómo puedes darle una segunda vida , la respuesta está en tu propia casa. Con estas siete ideas para reciclarlas podrás hacer decoraciones de manera original.

Las mejores ideas para reciclar llantas y convertirlas en decoración

Mesa de centro rústica o boho: Limpia bien la llanta, cúbrela con cuerda de yute o píntala, y coloca un vidrio circular encima. Perfecta para salas con decoración natural o industrial.

Así podría verse tu sala con una llanta reciclada. Ideas buenísimas.|Especial / Pinterest

Columpio decorativo para terraza o jardín : Lava la llanta, píntala de un color vibrante, añade una base de madera y cuélgala con cuerda gruesa o cadena. Ideal para patios y espacios al aire libre .

: Lava la llanta, píntala de un color vibrante, añade una base de madera y cuélgala con cuerda gruesa o cadena. Ideal . Macetas grandes y coloridas : Corta la llanta por la mitad o úsala completa, píntala con esmalte resistente y rellénala con tierra. Quedan increíbles para plantas grandes o flores colgantes .

: Corta la llanta por la mitad o úsala completa, píntala con esmalte resistente y rellénala con tierra. Quedan increíbles . Puff o asiento tapizado : Rellena el interior con espuma, cúbrelo con tela resistente y fija una base de madera. Funciona perfecto como asiento extra en salas, estudios o cuartos juveniles .

: Rellena el interior con espuma, cúbrelo con tela resistente y fija una base de madera. . Cama para mascotas: Coloca un cojín grueso dentro de la llanta, píntala en tonos suaves y añade un nombre con letras decorativas. Es cómoda, resistente y muy estética.

Recicla una llanta y haz estas ideas fáciles.|(Especial/Pinterest)

Estantería o repisa circular: Corta la llanta por la mitad, fíjala a la pared y agrega repisas internas de madera. Ideal para libros, plantas pequeñas o adornos.

Espejo decorativo: Forra la llanta con cuerda, tela o pintura texturizada y coloca un espejo redondo al centro. Da un toque original a recibidores, baños o habitaciones.

Crea un espejo maravilloso con una llanta reciclada.|Especial/Pinterest

Cómo debes tirar correctamente una llanta a la basura