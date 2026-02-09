7 ideas para reciclar llantas y decorar tu casa de una manera original: no imaginas lo lindo que se ve
Estos diseños de artículos para el hogar son fáciles de hacer, ayudas al medio ambiente y te ahorras un montón de dinero
Tirar una llanta que ya no te sirve puede llegar a ser muy contaminante, según National Geographic. Por eso , si te preguntas qué puedes hacer con ella o cómo puedes darle una segunda vida , la respuesta está en tu propia casa. Con estas siete ideas para reciclarlas podrás hacer decoraciones de manera original.
Las mejores ideas para reciclar llantas y convertirlas en decoración
- Mesa de centro rústica o boho: Limpia bien la llanta, cúbrela con cuerda de yute o píntala, y coloca un vidrio circular encima. Perfecta para salas con decoración natural o industrial.
- Columpio decorativo para terraza o jardín: Lava la llanta, píntala de un color vibrante, añade una base de madera y cuélgala con cuerda gruesa o cadena. Ideal para patios y espacios al aire libre.
- Macetas grandes y coloridas: Corta la llanta por la mitad o úsala completa, píntala con esmalte resistente y rellénala con tierra. Quedan increíbles para plantas grandes o flores colgantes.
- Puff o asiento tapizado: Rellena el interior con espuma, cúbrelo con tela resistente y fija una base de madera. Funciona perfecto como asiento extra en salas, estudios o cuartos juveniles.
- Cama para mascotas: Coloca un cojín grueso dentro de la llanta, píntala en tonos suaves y añade un nombre con letras decorativas. Es cómoda, resistente y muy estética.
- Estantería o repisa circular: Corta la llanta por la mitad, fíjala a la pared y agrega repisas internas de madera. Ideal para libros, plantas pequeñas o adornos.
- Espejo decorativo: Forra la llanta con cuerda, tela o pintura texturizada y coloca un espejo redondo al centro. Da un toque original a recibidores, baños o habitaciones.
Cómo debes tirar correctamente una llanta a la basura
Para deshacerte de una llanta
no basta con sacarla con el bote de la basura
esperando a que se la lleve el camión. La mejor forma de hacerlo es acudiendo con una asociación de manejo responsable de llantas usadas, quienes te ayudarán a recibirlas para encontrarles la forma de reciclar sus materiales, informó El Universal. Recuerda, por nada del mundo vayas a quemarla, ya que contaminaría demasiado.