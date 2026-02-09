8 ideas para reciclar botellas de vidrio de formas que nunca imaginaste: se ven hermosas

Las botellas de vidrio pueden acumularse en la cocina, pero es posible darles una segunda vida si les dedicas unos minutos para reciclarlas. Así como te contamos cómo reutilizar ropa vieja y cortinas para convertirlas en accesorios vintage y aesthetic , aquí te damos algunas ideas fáciles que pueden inspirarte.

Las mejores ideas para reciclar botellas de vidrio y convertirlas en

Dispensador de jabón líquido o detergente: Coloca un dispensador con bomba en la boca de una botella de vidrio limpia (puedes usar un adaptador que venden en tiendas de manualidades). Este artículo se ve chic y organizado sobre el lavabo o en la cocina, ideal para jabón de manos o detergente ecológico.

Puedes hacer dispensadores de jabón para el baño con botellas de vidrio recicladas.|(Especial/Pintrest)

Porta utensilios de cocina o escritorio: Para hacerlo, debes cortar la parte superior de la botella (usando un cortador de vidrio), lija los bordes y lista para guardar cucharas, pinceles o bolígrafos. Es minimalista y ordenado, perfecto para mantener utensilios a mano en cocinas o escritorios.

Lámpara colgante o sobremesa: Con un kit de luz colgante y una botella cortada, introduce el portalámparas por la boca y cuélgala o colócala sobre una base sólida. Con luz cálida y decorativa que transforma ambientes con un estilo bohemio o rústico.

Convierte tus botellas viejas en lámparas.|(Especial/Pinterest)

Macetero con auto-riego o terrario: Corta la botella por la mitad y usa la parte superior invertida como macetero con cordón de mecha en el cuello para auto-riego; para terrarios, simplemente llena con tierra, piedras y plantitas. Verde y natural, añade frescura a cualquier repisa, ventana o balcón .

Porta velas o candelabros de mesa: Coloca velas tipo té o velas delgadas dentro de la botella (cerrada o con boca abierta tras cortar). Puedes adornar con pintura o cordel. Creará un ambiente acogedor y romántico en mesas de comedor o bouquets de velas decorativas.

Estas ideas para reciclar botellas de vidrio te van a gustar.|(Especial/Canva)

Bandeja para aves o bebedero de pájaros: Perfora con cuidado (o adapta un soporte de madera) para mantener la botella invertida liberando semillas; agrega un palito de madera para que se posen. Es útil y encantador en jardines o balcones , atrayendo pajaritos alegres.

Porta especias o granos con etiquetas de pizarra: Limpia las botellas y píntalas con pintura de pizarra para escribir el contenido con tiza, luego rellénalas con especias o granos. Es muy funcional para organizar la despensa con estilo elegante y personalizado.

Nuevas ideas para reciclar botellas de vidrio en casa.|(Especial/Pinterest)

Campanillas de viento (wind chimes): Corta varias botellas por la mitad o usa trozos de vidrio, lija los bordes, agrégales cuerdas resistentes y cuélgalas de un aro o rama. En terrazas o patios produce un sonido suave y decorativo, un toque ecológico muy bonito.

En qué otras cosas puedes transformar botellas de vidrio