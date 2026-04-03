7 ideas para reemplazar las almohadas de tu cama por opciones más aesthetic
Si no quieres que tu cama opaque la decoración de un cuarto, puedes transformarla con poco presupuesto solo con cambiar las almohadas por modelos llamativos.
La cama es el artículo más importante de una habitación, pues es donde descansamos y pasamos tiempos de relajación. Y aunque casi siempre suele conformarse por diseños clásicos, estos han ido quedando obsoletos conforme surgen nuevas tendencias en decorción de interiores para 2026, por lo que es crucial renovarla y una excelente forma de hacerlo es reemplazando las almohadas por versiones mejoradas.
¿Cómo transformar una cama con poco presupuesto? Los modelos de almohadas que son cómodas y se ven bien
- Cojines XL. A diferencia de otras "reglas de decorración" que existen, cuando se trata de un cojín no hay que medirse en el tamaño y mientras más grandes sean, mucho mejor. Es el caso de las almohadas XL en diferentes colores que le dan un aire creativo a la recámara y que aparte son súper confortables para recostarse un rato.
- Almohadas bolster. Si has ido a clases de yoga o aerobics, seguro has visto los cojines que tienen forma de cilindro y se usan para hacer ciertos ejercicios. Y ahora ya también pueden utilizarse para remodelar un cuarto sin gastar mucho dinero.
- Mantas de colores dobladas. En caso de que busques darle un estilo más acogedor a tu cama y que refleje tu personalidad, entonces puedes recurrir por poner mantas de felpa dobladas y apiladas para quitar las almohadas aburridas. La combinación de colores dependerá de tu elección, aunque los tonos claros nunca fallan para una vibra aesthetic.
- Cojines de piso. Entre las tendencias de diseño que están ganando fuerza este 2026, los cojines de piso tienen un lugar especial. Son modelos que, como su nombre lo dice, están pensados para reposar en el suelo, pero que se pueden subir a la cama y transformar la vista.
- Almohadas en varias texturas. Si prefieres una opción creativa y que haga que tu habitación se vea muy original, puedes recurrir a dejar la cama en colores neutros para finalmente darle vida con almohadas de colores en terciopelo, bordados y seda. Esto dará profundidad y además queda lindísimo en cualquier temporada.
- Almohadones tipo futón. Inspírate en las ideas de diseño japonesas que hacen ver a una casa aesthetic y prueba con las almohadas estilo futón que son ideales para reemplazar a los modelos tradicionales. Vienen en diferentes formas y se caracterizan especialmente por la suavidad que se acopla al cuerpo.
- Cojín personalizado con tu mascota. Tener una mascota es una experiencia única y constantemente inspira el sentimiento de "querer llevarlas a todos lados". Esto ya es posible al quitar las almohadas aburridas de tu cuarto para poner unas que tengan impresiones del rostro de tu "mejor amigo animal".