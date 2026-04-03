7 ideas para reemplazar las almohadas de tu cama por opciones más aesthetic

La cama es el artículo más importante de una habitación, pues es donde descansamos y pasamos tiempos de relajación. Y aunque casi siempre suele conformarse por diseños clásicos, estos han ido quedando obsoletos conforme surgen nuevas tendencias en decorción de interiores para 2026, por lo que es crucial renovarla y una excelente forma de hacerlo es reemplazando las almohadas por versiones mejoradas.

¿Cómo transformar una cama con poco presupuesto? Los modelos de almohadas que son cómodas y se ven bien