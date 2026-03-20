La tendencia de decoración de baños que volverá locos a todos en marzo: se ve elegante y hermoso

Tener baños bonitos y funcionales es sencillo, siempre y cuando se elijan una tendencia e instalación adecuada para que no exista ningún imprevisto. Y este 2026, un estilo en decoración de interiores que está ganando muchísima popularidad, son los acabados de microcemento.

Todo gracias a que le dan a los espacios una apariencia minimalista y sobria, ideal para quienes prefieren mantener el minimalismo hasta en el rincón más recóndito de su casa. De acuerdo con información del sitio especializado Terrazo Granitech, la técnica de microcemento es una alternativa útil para los revestimientos de los baños que fusiona estética con practicidad, razones por las que cada vez más personas apuestan por ella.

¿Qué es el microcemento en la decoración de baños?

Como su nombre lo dice, este tipo de construcciones están hechas a partir de cemento, pero con un procedimiento que lo hace ver delicado y muy elegante. Se asemeja un poco a los efectos de la decoración industrial, pero en una versión mucho más delicada que queda limpia y sofisticada.

El microcemento es una de las tendencias en decoración de interiores más fuertes para 2026|Freepik

En pocas palabras, remodelar un baño con esta tendencia en interiores para 2026 requiere cubrir los muros con mezcla de cemento y luego aplicar una capa extra para reforzar. Hay que cuidar el acabado, aunque en realidad no es necesario dejarlo perfectamente pulido, pues esos "errores" son lo que hacen que queden únicos.

¿Cómo combinar la tendencia de microcemento en la decoración de baños?

Si quieres probar este estilo para darle una nueva vista a los baños de tu hogar, solo que no sabes cómo podrías hacerlo funcionar con el resto de las instalaciones que tienes, no te preocupes. Esto ya que una de las ventajas del microcemento es que es fácil de combinar con casi cualquiera de los mobiliarios que están en tendencia este 2026.

El microcemento hace que los baños se vean mucho más elegantes|Freepik

Así que si tienes retrete, lavabo y tina en cualquier color, quedará increíble. Y por si fuera poco, es una forma de darle mayor amplitud visual a las habitaciones, ya que tal como explica un artículo de Topciment, permite un buen flujo de luz.