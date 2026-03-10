4 ideas para remodelar tu recámara usando materiales reciclados: ahorrarás dinero y se verá aesthetic

El proceso de remodelar el hogar no es para nada sencillo, pues para tener resultados impecables, se necesita invertir tiempo y dinero. Sin embargo, hay veces que se puede recortar un poco del presupuesto de una renovación cuando se usan materiales reciclados para armar desde cero las decoraciones y crear piezas que embellecen los espacios al instante porque tienen un toque aesthetic totalmente encantador.

¿Cómo remodelar una habitación con poco dinero? Técnicas muy ingeniosas para reciclar

Buró con una maleta vieja. Si entre todos los objetos que están arrumbados porque ya no te sirven tienes una maleta grande, puede convertirse en un buró bastante práctico. Solo hay que limpiarla perfectamente, corroborar que los broches estén firmes y poner una base que la sostenga. Dependiendo de qué tanto espacio tengas, puedes ponerla horizontal o "acostada" para que te quede mayor margen de perímetro donde poner tus cosas. Instala justo a un lado de tu cama o cerca del escritorio para tener todo a la mano. 4 ideas para renovar tu cuarto usando solo cosas recicladas|Pinterest

Repisas hechas con huacales de madera para reciclar. Las repisas son sumamente funcionales para mantener el orden en un cuarto, pues brindan la posibilidad de que todo quede a la vista sin que se vea amontonado. Así que si quieres poner unas cuantas en tu recámara para libros, revistas, recuerdos o fotografías, hazlas con huacales de madera para reciclar. Únicamente hay que lijarlas, pintar para que sí luzcan aesthetic y fijar con clavos o pegamento especial. 4 ideas para renovar tu cuarto usando solo cosas recicladas|Pinterest

Lámparas con frascos de vidrio. Además de que sirven para almacenar productos de cocina, los frascos de vidrio son un excelente material para reciclar y hacer hermosas decoraciones. Una opción infalible es creando una lámpara de luces cálidas que iluminen durante la noche y no quiten tanto espacio. Puedes armarla con los foquitos que venden por serie a través de internet o hasta con velas para que parezca que estás en un ambiente "bohemio". Eso sí, cuida no poner nada que represente riesgo de corto o quemadura. 4 ideas para renovar tu cuarto usando solo cosas recicladas|Pinterest