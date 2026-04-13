7 ideas para reemplazar el portarrollos de tu baño por opciones más minimalistas
En la decoración de interiores, cada detalle cuenta y por eso es importante cuidar que las herramientas básicas como el portarrollos no se vean obsoletos.
Por increíble que suene, la decoración de un hogar puede quedar arruinada por completo cuando se usan estilos que ya se ven pasados de moda. Es el caso de los portarrollos, que si bien son una herramienta sumamente funcional, lo cierto es que casi siempre vienen en diseños clásicos y poco sofisticados, por lo que conviene reemplazarlos por versiones modernas y minimalistas.
Las mejores opciones para cambiar los portarrollos aburridos en un baño elegante
- Repisas flotantes de cristal. Los muebles flotantes son una excelente opción para optimizar los espacios y esto aplica también para el baño. Instala una repisa chica de cristal resistente y pon ahí el papel higiénico.
- Soporte vertical. Si buscas algo que salga de lo tradicional y haga que tu casa quede hermosa, puedes reemplazar el clásico portarrollos por un soporte de aluminio vertical. Dependiendo del modelo, podrás poner una sola pieza o varias para aprovechar como almacenamiento.
- Nicho empotrado a la pared. En caso de que tengas una remodelación más extensa en mente, considera ajustar las paredes del baño para añadir un nicho empotrado para el papel. Esta opción es ideal si quieres algo que no quede estorboso y sea funcional.
- Portarrollos minimalista y multifuncional. Aunque se trate de una herramienta que suele pasar desapercibida, los portarrollos del baño también pueden volverse grandes aliados para la decoración. Y un modelo que lo demuestra muy bien, son los multifuncionales que en la parte de bajo traen el soporte para el papel y arriba tienen compartimentos.
- Ganchos autoadhesivos fáciles de poner. Cuando se vive en un lugar rentado, no suele ser fácil hacer renovaciones profundas. Esto no significa que tu baño tenga que verse obsoleto, pues ya existen opciones de portarrollos de fácil instalación que no requieren clavos, como los dispensadores de papel higiénico que son ganchos de pegado no invasivo.
- Contenedores de acrílico. Al tratarse de una habitación que constantemente está húmeda, lo mejor es usar materiales que resistan estas condiciones y mantengan el papel higiénico en buen estado. Una idea que no falla, son los contenedores de acrílico que se pueden situar en el suelo para que estos artículos estén a la mano.
- Bandeja tipo decorativa. Muchas de las tendencias en decoración de hogares para 2026, apuestan por el minimalismo y esto es una excelente alternativa para reemplazar los portarrollos feos. Solo tienes que poner una bandeja de aluminio en color plata o dorado y ahí colocar estos productos.