7 ideas para reemplazar el portarrollos de tu baño por opciones más minimalistas

Por increíble que suene, la decoración de un hogar puede quedar arruinada por completo cuando se usan estilos que ya se ven pasados de moda. Es el caso de los portarrollos, que si bien son una herramienta sumamente funcional, lo cierto es que casi siempre vienen en diseños clásicos y poco sofisticados, por lo que conviene reemplazarlos por versiones modernas y minimalistas.

Las mejores opciones para cambiar los portarrollos aburridos en un baño elegante