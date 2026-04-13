Dile adiós a la mesa de centro: 3 opciones más aesthetic para tu sala

Al momento de amueblar una sala, elegir una buena mesa de centro era casi tan importante como el sofá. Sin embargo, las tendencias en decoración de interiores para 2026 siguen transformándose y ahora estos diseños ya no son imprescindibles, sino que pueden reemplazarse por estructuras que sean igual de funcionales, pero que le den una vista muy aesthetic a los espacios.

¿Cómo remodelar la sala para que se vea sofisticada? Estas ideas son ideales para quitar la mesa de centro

1. Puffs de colores neutros

Si eres fan del diseño multifuncional, entonces los puffs modulares se volverán tus mejores aliados para decorar tu sala sin gastar tanto. De acuerdo con las sugerencias de El Mueble, en lugar de tener una mesita en la parte de en medio, puedes poner un puff grande de un color suave que contraste con las paredes y cuente con una superficie plana para las cosas. Eso sí, no debe quedar demasiado llena para evitar accidentes.

3 diseños para reemplazar la mesa de centro en una sala que quedan sofisticadas|Pinterest

2. Bancas bajas de madera para sustituir las mesas de centro

En caso de que prefieras darle un toque rústico a tu casa, pero que no se pierda el efecto aesthetic que está arrasando en las tendencias este 2026, siempre es posible apostar por los muebles de madera que parecen vintage y funcionan muy bien para cualquier cosa. Aquí la forma predilecta son las que parecen bancas alargadas, donde podrás colocar velas, fotos y hasta dejarlas vacías para cuando tengas invitados.

3 diseños para reemplazar la mesa de centro en una sala que quedan sofisticadas|Pinterest

3. Carritos con ruedas y repisas

Los mobiliarios que vienen con ruedas y compartimentos integrados son un acierto cuando se trata de decorar la sala para tener todo a la mano. Y si estás pensando en reemplazar la mesa de centro y quieres algo mucho más creativo, prueba con un carrito que se pueda mover fácilmente. Entre sus mayores ventajas, un artículo de Grado Design explica que esta es una de las soluciones prácticas para espacios reducidos.

3 diseños para reemplazar la mesa de centro en una sala que quedan sofisticadas|Pinterest

No necesitas gastar mucho dinero comprando una mesa de centro nueva cada que quieras transformar la vista de tu hogar, pues en realidad lo mejor es confiar en los modelos que están pensados para ser funcionales sin afectar la decoración.