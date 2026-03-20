Los sillones tradicionales muchas de las veces ya no combinan con las casas modernas, sobre todo por los tonos neutros con los que se busca darles un toque más elegante a la sala. Por ello, traemos para ti 7 opciones más aesthetic para reemplazar, aunque en algunas de las ideas solo será un pequeño cambio, sin gastar mucho dinero. Así puedes transformar tu baño en horas.

Con estas ideas, dejarás atrás los grandes sillones donde se sentaba la mayoría de las familias, pues una buena opción es optar por unos individuales. Pero si no tienes mucho presupuesto, a los muebles viejos los puedes mandar a tapizar y así cambiarles el diseño para que combinen con los colores de las paredes de tu casa o departamento. Conoce las 5 ideas para reemplazar la puerta tradicional del baño por una corrediza.

Las ideas para reemplazar los sillones tradicionales

1. Individuales: Es una buena opción, ya que los podrás mover de ubicación como a ti te plazca, en comparación con los grandes modulares familiares.

7 ideas para reemplazar los sillones tradicionales por opciones más aesthetic para tu sala|Pinterest

2. Puff: Este tipo de sillón es ideal para los más jóvenes de la casa, donde se sentarán a descansar, jugar videojuegos o hasta para tomar una siesta.

7 ideas para reemplazar los sillones tradicionales por opciones más aesthetic para tu sala|Pinterest

3. Sofá cama: Este sillón no solo te servirá para que tus visitas pasen un rato ameno en tu sala, pues también puede servir de cama si es que la reunión se alarga hasta altas horas de la noche.

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4. Sillón giratorio: Una buena opción para tener en la sala y divertirte al dar un par de vueltas. Su diseño hará ver tu sala aesthetic.

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5. Tipo mecedora: La mecedora de tu abuelo o abuela se modernizó y se convirtió en un sillón, donde podrás “echarte una pestañita” mientras te arrullas con el suave meceo.

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Opciones de sillones para no gastar mucho dinero

6. Cambiar funda de cojines: Una idea con la que no gastarás mucho dinero es cambiarle la funda a tus cojines o comprar unos nuevos. En el mercado hay diseños muy bonitos.

7 ideas para reemplazar los sillones tradicionales por opciones más aesthetic para tu sala|Pinterest

7. Tapizar el sofá: Otra alternativa es cambiar las vestiduras de tus sillones y así combinar tu sala con los colores de las paredes.