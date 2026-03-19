El baño es una de las áreas que las personas más buscan remodelar, junto con la fachada de la casa y la cocina, como lo son estos 9 diseños que puedes aplicar sin mucho presupuesto. Pero para que este espacio se vea elegante y moderno, no necesitas hacer la gran obra, ya que con 5 ideas lo puedes transformar en horas.

La clave para darle una nueva vista a tu baño está en incorporar nuevos accesorios que están en tendencia o que los diseñadores de interiores recomiendan al momento de construir o remodelar esta área de la casa. Con ello, te ahorrarás miles de pesos y tiempo, ya que estas soluciones rápidas solo te demorarán unas cuantas horas y, lo mejor de todo, lo puedes hacer tú. Estas son las 4 ideas para reemplazar las cortinas y las mamparas de la ducha.

Las 5 ideas para transformar tu baño en horas

1. Cambiar los accesorios: Un paso sumamente fácil, pero que le dará un cambio total a tu baño, ya que agregarás accesorios modernos. Un ejemplo de ello es cambiar el cesto de basura y dispensador de jabón de plástico por acero inoxidable o de cerámica. Son pequeños objetos, pero hacen un gran cambio.

5 ideas para transformar tu baño en horas: se verá elegante y moderno|Pinterest

2. Instalar repisas: Además de almacenamiento, servirán como decoración, ya que en estas puedes colocar plantas resistentes a la humedad o que te ayuden a eliminar malos olores. También sumar velas aromáticas o relajantes, a fin de crear un ambiente cálido y personal.

5 ideas para transformar tu baño en horas: se verá elegante y moderno|Pinterest

3. Renovar el espejo: Este accesorio es de suma importancia en un baño, ya que uno de gran tamaño puede hacer que el espacio pequeño se vea con más dimensiones. Deja atrás los marcos clásicos redondos, de madera o metal negro, por diseños más modernos y elegantes.

5 ideas para transformar tu baño en horas: se verá elegante y moderno|Pinterest

4. Cambiar grifería y tazas: Remodela estos dos por diseños más modernos y que combinen con los colores neutros del baño.

5 ideas para transformar tu baño en horas: se verá elegante y moderno|Pinterest

5. Pintar: Los colores neutros son los que marcan la tendencia en interiores. Por lo que es recomendable que le eches una manita de gato a tu baño y lo pintes con esta paleta de tonos.