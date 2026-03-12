7 ideas de peinados con pinza que se ven preciosos y te ayudan a mitigar el calor en el cuerpo
Los climas extremos no significan que debas perder el estilo y estos lindos peinados hechos con solo una pinza se volverán tus preferidos en 2026.
Con la primavera 2026 a punto de empezar, el clima cálido se vuelve cosa de todos los días y hay ocasiones en que es casi insoportable. Y un problema con el que muchas mujeres se enfrentan en estas épocas, es la sensación de "sofoco" al usar el pelo suelto, por lo que los peinados semi recogidos se vuelven una apuesta segura.
Aun así, hay veces en que llevar el cabello totalmente recogido no es una opción y lo mejor es recurrir a combinaciones que den lo mejor de dos mundos. En estos casos una herramienta imprescindible son las pinzas, ya sea de plástico o metal, con las que es posible estilizar la melena en poco tiempo.
¿Cómo peinarte cuando hace calor? 7 peinados que le quedan a todas y son muy frescos
- Coleta media con pinza. Si no eres tan fan de recogerte todo el cabello, puedes probar con una coleta media que quede pulida al frente y lacio por debajo. Elige una pinza pequeña para que los peinados no luzcan exagerados.
- Recogido alto tipo "Y2K". Retomando la estética dosmilera donde el brillo era imperdible, están los peinados tipo "Y2K" que se distinguen por ser muy vistosos y protagonistas. Haz una "pony tail" alta y separa con pinzas.
- Recogido clásico. Como si estuvieras haciendo un moño, solo hay que sujetar el pelo e un fruncido. En lugar de amarrar con liguitas, se usa la pinza de manera firme.
- Peinados efecto "twist". Este es uno de esos peinados que son fáciles de hacer, pero que lucen preciosos. Únicamente tienes que hacer una coleta clásica y sujetar una porción de la melena; después girarla y ahí poner la pinza para que se vea como una cascada.
- Colitas con pinzas de colores. Ya sea que vayas a ir a un festival de música o simplemente prefieras los peinados creativos, prueba haciéndote colitas superiores y decora con pinzas mini de muchos colores.
- Moño bajo relajado. Para las salidas casuales, no hay nada más cómodo que un moño relajado que te deje la cara descubierta. Pon una pinza para que se mantenga en su lugar o incluso puedes probar con horquillas grandes.
- Peinados para el calor con mechones sueltos. Si tienes flequillo tipo cortina, puedes aprovecharlo para combinar con estos estilos capilares que son ideales para la temporada de calor 2026. Puede ser con moños altos o medias coletas.