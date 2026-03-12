7 ideas de peinados con pinza que se ven preciosos y te ayudan a mitigar el calor en el cuerpo

Con la primavera 2026 a punto de empezar, el clima cálido se vuelve cosa de todos los días y hay ocasiones en que es casi insoportable. Y un problema con el que muchas mujeres se enfrentan en estas épocas, es la sensación de "sofoco" al usar el pelo suelto, por lo que los peinados semi recogidos se vuelven una apuesta segura.

Aun así, hay veces en que llevar el cabello totalmente recogido no es una opción y lo mejor es recurrir a combinaciones que den lo mejor de dos mundos. En estos casos una herramienta imprescindible son las pinzas, ya sea de plástico o metal, con las que es posible estilizar la melena en poco tiempo.

¿Cómo peinarte cuando hace calor? 7 peinados que le quedan a todas y son muy frescos