Así es el estilo Y2K en las uñas: estos 15 diseños te fascinarán porque son para todos los tonos de piel

Aunque muchas de las tendencias en manicure que están arrasando en 2026 son discretas y minimalistas, hay un estilo que es todo lo contrario y apuesta por la exageración. Se trata del Y2K, que en realidad es un estilo que ya era famoso y que poco a poco está recuperando popularidad entre aquellas que no temen experimentar con su imagen y que nunca le dicen que no al brillo en las uñas.

¿Cómo son las uñas Y2K?

La estética del Y2K está inspirado en el glamour de los años 2000, cuando el glitter y los colores vibrantes formaban parte de cualquier look. De acuerdo con la definición del sitio especializado en belleza Byrdie, se trata de una tendencia muy creativa, original y maximalista. Casi siempre se usan con punta tipo "boca de pato", cuadradas o stiletto, pero en su versión XL.

Se compone principalmente de estructuras alargadas y diseños hechos con acrílico sobre las uñas, esmaltes intensos, charms en 3D y acabados luminosos. Y si bien uno de sus principales atractivos es que no sigue reglas, sí deben tener detalles que se roben las miradas y se conviertan en parte de los accesorios por sí mismos, contrario a lo que pasa con los tipos de manicure delicado que se usa para el trabajo o la escuela.

Además, dan una sensación de nostalgia porque reviven parte de los trends que arrasaron a inicios del milenio y que eran parte crucial en la imagen de las celebridades del momento. Algunas de las famosas que adoptaron el estilo Y2K en las uñas y la ropa, al grado de que terminaron haciéndolo suyo, fueron Paris Hilton, Hilary Duff y Britney Spears.

Uñas Y2K: 15 diseños que le favorecen a todas y se roban las miradas

Manicure con esmaltes rosas y negros .

. Corazones de colores vibrantes .

. Diseños de uñas XL con estrellas de colores fosforescentes.

15 diseños de uñas Y2K que querrás usar este 2026|Pinterest

Fusionando estrellas con animal print .

. Diseños de uñas Y2K con mariposas .

. Manicure maximalista con efecto de graffiti.

15 diseños de uñas Y2K que querrás usar este 2026|Pinterest

Con animal print clásico .

. Diseños de uñas con acabado de aerosol .

. Manicure extra largo con relieves de acrílico.

15 diseños de uñas Y2K que querrás usar este 2026|Pinterest

Punta "boca de pato" con apliaciones en 3D .

. Diseños de uñas XL con charms y animal print .

. Manicure tipo francés, pero muy atrevido.

15 diseños de uñas Y2K que querrás usar este 2026|Pinterest

Estética Y2K con una técnica diferente en cada uña .

. Manicure con relieves "coquette" en tonos pastel .

. Diseños de uñas estilo "dosmilero" con efectos metalizados, charms y relieves de acrílico.