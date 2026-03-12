7 ideas para reciclar las tapas de frascos de una forma creativa y darles una segunda vida

Existen recipientes que son buenísimos a la hora de reciclar porque no tienen desperdicio y se pueden usar en su totalidad. Es el caso de los frascos de vidrio, en lo que es posible almacenar productos varios para todo el hogar, pero que también vienen con tapas que igualmente son aptos para reutilizarse.

¿Cómo reciclar tapas de frascos? 7 opciones que son fáciles de hacer

Mini contenedores para cosas pequeñas . Si te pasa que todo el tiempo pierdes clips, alfileres o pasadores, las tapas de frascos reciclados son una gran alternativa para tener estos objetos en orden.



. Si te pasa que todo el tiempo pierdes clips, alfileres o pasadores, las son una gran alternativa para tener estos objetos en orden. Portavelas decorativo . Si quieres que tu hogar se sienta acogedor, pero sin saturar la decoración, crea unos portavelas chiquito. Con ellos podrás adornar la sala o el baño.

7 opciones para reciclar tapas de frasco que son muy prácticas|Pinterest

. Si quieres que tu hogar se sienta acogedor, pero sin saturar la decoración, crea unos portavelas chiquito. Con ellos podrás adornar la sala o el baño. Imanes para el refrigerador . Para que tu cocina tenga un toque único y muy acorde a tu personalidad, crea unos lindos imanes para recados con tapas para reciclar . Solo tienes que pintarlos por fuera y poner un magnético en el exterior.



. Para que tu cocina tenga un toque único y muy acorde a tu personalidad, crea unos lindos . Solo tienes que pintarlos por fuera y poner un magnético en el exterior. Etiquetas para tus macetas . Si todavía estás adentrándote en el mundo de la jardinería y te cuesta identificar las plantas, ponle a tus macetas unas etiquetas hechas de tapas recicladas con su nombre.

7 opciones para reciclar tapas de frasco que son muy prácticas|Pinterest

. Si todavía estás adentrándote en el mundo de la jardinería y te cuesta identificar las plantas, ponle a tus macetas unas con su nombre. Reposa cucharas . Al momento de cocinar, suele pasar que las superficies se manchan por las cucharas usadas en las preparaciones. Así que para olvidarte de este problema, usa una tapa mediana para colocar los utensilios mientras la comida está lista.



. Al momento de cocinar, suele pasar que las superficies se manchan por las cucharas usadas en las preparaciones. Así que para olvidarte de este problema, usa una tapa mediana para colocar los utensilios mientras la comida está lista. Bases para plantas . En caso de que tengas plantas de interior chicas y quieras ponerlas en repisas o esquinas, hazles una base con las tapas que te sobren

7 opciones para reciclar tapas de frasco que son muy prácticas|Pinterest

. Embudos para semillas. No desperdicies las semillas a granel cuando las pases a un recipiente, mejor haz un embudo horizontal usando solo materiales reciclados para hacer soluciones que te facilitarán la vida.

Con estas sencillas ideas, no solo se reducen residuos, sino que también se ahorra dinero al convertirse en herramientas y decoraciones para la casa sin gastar ni un solo peso. Y para hacer la mayoría de estas ideas para reciclar, no se necesita ser un experto en manualidades, sino que basta con un poco de creatividad e ingenio.