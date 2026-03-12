4 objetos que siempre tiras y que puedes reciclar para convertir en cosas útiles

La basura que se genera en una casa todos los días no siempre es puro desperdicio, sino que hay veces que incluyen ciertos materiales que se pueden usar para reciclar. Esto ya que basta con separar lo que todavía está en buen estado y poner un poco de creatividad para darle una segunda vida, siendo así una forma de contaminar menos y hasta de ahorrar dinero.

¿Qué resiuduos domésticos sirven para reciclar? 4 cosas para hacer objetos del hogar muy práctico