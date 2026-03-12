4 objetos que siempre tiras y que puedes reciclar para convertir en cosas útiles
A pesar de que parecen simple basura, en realidad estos residuos son perfectos para reciclar y sirven muy bien para hacer novedosos artículos del hogar.
La basura que se genera en una casa todos los días no siempre es puro desperdicio, sino que hay veces que incluyen ciertos materiales que se pueden usar para reciclar. Esto ya que basta con separar lo que todavía está en buen estado y poner un poco de creatividad para darle una segunda vida, siendo así una forma de contaminar menos y hasta de ahorrar dinero.
¿Qué resiuduos domésticos sirven para reciclar? 4 cosas para hacer objetos del hogar muy práctico
Frascos de vidrio. Cuando los productos como el café, la mayonesa y las mermeladas se terminan, muchas personas optan por simplemente tirar a la basura los frascos. Sin embargo, los recipientes de cristal son buenísimos para reciclar y guardar infinidad de cosas, ya sea para poner en la alacena, el refrio o en el baño.
Las opciones son infinitas y depende únicamente de tus necesidades, pues es posible rellenarlos con semillas para cocinar, cotonetes para limpieza de oídos o quitándoles la tapa y haciendo portavelas que se ven hermosas.Solo tienes que lavarlos muy bien y dejarlos secar al aire libre, para que así se pierda cualquier olor que haya quedado y no contamine lo que vayas a poner.
Cartones de huevo. Si el orden en el hogar es un problema constante, algo que te será de mucha utilidad es hacer organizadores reciclados usando cartones de huevo vacíos. Todo gracias a que al estar de hechos de un cartón resistente y tener bien marcadas las divisiones, son ideales para guardar objetos pequeños que suelen perderse.
Algunos artículos que podrás almacenar son accesorios y joyas, herramientas de papelería o cosas para hacer costuras. Ponlo en cajones, repisas o espacios que tengas a la mano.
- Tubos de cartón. Ya no pelees con tu familia cuando no cambien los rollos del baño, mejor recolecta todos los tubos de papel higiénico vacíos y úsalos para reciclar. Se pueden usar como organizadores de calcetines, para poner cargadores y que no se enreden o hasta para hacer lámparas recicladas que adornen tu casa con un toque "aesthetic".
- Latas de aluminio. La mayoría de productos no perecederos de consumo frecuente vienen en latas de aluminio, que cuando no están abolladas ni rotas, sirven como material de reciclaje. Para transformarlos, hay que quitarle la parte superior donde está el filo y lavar con muchísimo cuidado para evitar cortaduras.
Una vez que estén impecables, se pueden transformar en lapiceros, organizadores de brochas para maquillaje, organizador para desarmadores, alcancías y portacubiertos. Si quieres un estilo de "decoración industrial", solo quita la etiqueta, pero si buscas algo más discreto, pinta y decora a tu gusto.