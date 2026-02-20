7 ideas para reciclar zapatos de tacón que ya no uses y darles un segundo uso con diseños vivos

Al igual que con la ropa vieja, los zapatos de tacón que ya no uses son buenísimos para reciclar y crear ingeniosos artículos que te harán la vida más fácil. Esta es una alternativa sustentable para el medio ambiente al reducir los desechos textiles, pero también es una forma amigable de ahorrar y aprovechar al máximo el dinero invertido al momento de comprarlos.

1. Macetas hechas con material para reciclar

Si quieres darle un toque único a tu jardín y mantener todas las plantas impecables, entonces puedes hacer tus propias macetas con zapatos de tacón reciclados. Solo retira las plantillas y seca perfectamente el interior para evitar que la humedad haga de las suyas.

7 formas de reciclar zapatos de tacón que ya no usas para decorar tu casa|Pinterest

2. Organizadores de maquillaje

Elige los tacones más bonitos de tu colección, quita toda la suciedad acumulada en las suelas y pasa un trapito por dentro para dejarlos impecables. Pon un par de separadores y utiliza como organizador de labiales y otros productos de belleza.

7 formas de reciclar zapatos de tacón que ya no usas para decorar tu casa|Pinterest

3. Lámpara decorativa

La sala de tu casa será el centro de atención cuando tengas visitas con una lámpara decorativa hecha de material para reciclar y zapatos de tacón que ya no uses. Para hacerlo más fácil, puedes usar una conexión que ya tengas y solo acondicionarla a su nueva base.

7 formas de reciclar zapatos de tacón que ya no usas para decorar tu casa|Pinterest

4. Muros en 3D para tu vestidor

Transforma tu vestidor en un espacio donde puedas inspirarte para armar looks increíbles y decora las paredes con todo ese calzado que tienes arrumbado, creando una especie de muro en 3D que será el protagonista de todas tus fotos.

7 formas de reciclar zapatos de tacón que ya no usas para decorar tu casa|Pinterest

5. Revistero muy original con tacones para reciclar

Organiza los libros y revistas que tienes regados por todas partes con un revistero muy llamativo fabricado solo con dos zapatos de tacón reciclados y puestos en una base transparente. No te olvides de limpiar las suelas antes de ponerlos en la mesa.

7 formas de reciclar zapatos de tacón que ya no usas para decorar tu casa|Pinterest

6. Centro de mesa para fiestas

Si tienes una fiesta pronto y todavía te falta terminar la decoración, dale un toque divertido haciendo un centro de mesa temático inspirado en los zapatos de tacón que ya no usas. Así ahorrarás dinero y serás la más creativa de tus amistades.

7 formas de reciclar zapatos de tacón que ya no usas para decorar tu casa|Pinterest

7. Perchero hecho con zapatos para reciclar

Mantén el orden de tu hogar desde la entrada poniendo un perchero justo a un lado de la puerta, donde podrás colgar tus abrigos, bolsos, sombrillas y hasta las llaves. Para hacerlo más llamativo, hazlo tú mismo usando los tacones como ganchos y pegando con firmeza a la pared.

7 formas de reciclar zapatos de tacón que ya no usas para decorar tu casa|Pinterest

Así que si en tu armario tienes bolsas con zapatos de tacón que crees que ya no sirven, podrías estar ante un auténtico tesoro de reciclaje. Lo mejor es que no necesitas invertir presupuesto adicional ni tienes que ser un experto para hacer estas manualidades, sino que basta simplemente con mucha creatividad.