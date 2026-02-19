7 ideas de zapatillas minimalistas que están de moda en 2026: combinan con todo
Con estos diseños podrás hacer combinaciones neutras de tus outfits para diferentes eventos importantes, siempre respetando tus pies
Las zapatillas minimalistas dicen más con menos. Son una tendencia que lucirá espectacular esta primavera de 2026, según especialistas. Así que, si quieres adelantarte y elegir un estilo antes que nadie, checa esta selección de siete ideas que combinan con todo.
Una por una: las zapatillas minimalistas que están de moda y se ven hermosas
Ya sea en zapatos planos o tenis en tonos neutros, el calzado minimalista se distingue por respetar el movimiento natural del pie e interferir lo menos posible entre este y el suelo, según explica el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha. En ese sentido, hay varios diseños que pueden inspirarte para elevar tu outfit sin perder comodidad.
- Perfil bajo con suela fina y líneas puras: Estas zapatillas de corte bajo se ponen fácilmente como cualquier sneaker clásico; combínalas con jeans rectos y camiseta en tonos neutros para un look urbano relajado o con pantalones de sastrería y camisa blanca para un estilo casual chic que nunca falla.
- Runner retro minimalista: Conforme a los diseños inspirados en corredores vintage (pero sin volumen), solo abróchalas y úsalas con pantalones cargo ligeros y sudadera oversize o con vestido camisero y blazer ligero para contrastar la estética deportiva con prendas más refinadas.
- Sneakerina (inspirada en ballet): Líneas suaves y suela delgada, se ponen como zapatillas normales; quedan muy bien con falda midi y top básico para un look femenino pero sencillo, o con pantalones palazzo y suéter ligero si quieres algo más elegante.
- Diseño monocromático tono “dulce de leche” o beige claro: Este look neutro se pone con prendas igualmente limpias; úsalo con pantalones beiges y camisa blanca o con traje sastre en tonos tierra para un conjunto armonioso que se percibe sofisticado sin esfuerzo.
- Zapatilla deportiva de corte retro con mezcla de materiales (suede/mesh): Se ponen como un sneaker normal y aportan textura visual; combínalas con jeans cocidos y camiseta lisa o chaqueta ligera y pantalones chinos para un atuendo texturizado pero minimalista.
- Silhouette tipo baile con paneles limpios y minimalistas: Este modelo se ve especialmente bien con vestidos ligeros y capa simple, o con blazer oversized y shorts de vestir para jugar con proporciones mientras mantienes una estética depurada.
- Clásica low-profile pura en tonos neutros (gris, crema o negro mate): De nuevo, se ponen como cualquier sneaker casual; llevan muy bien con faldas midi y camisetas lisas o pantalones rectos y suéter ligero para outfits que van del día a la noche sin perder simplicidad.
Cuáles zapatos y tenis NO debes usar en primavera 2026 porque ya pasaron de moda
Si de algo debes estar segura, es que hay algunos zapatos que ya pasaron de moda y que debes evitar en primavera-verano de 2026. Según Vogue, el calzado que ya no debes usar es el tipo mesh, con pelos, tipo cangrejeras, con tonos metalizados y con plataforma recta.