7 ideas de zapatillas minimalistas que están de moda en 2026: combinan con todo

Las zapatillas minimalistas dicen más con menos. Son una tendencia que lucirá espectacular esta primavera de 2026, según especialistas. Así que, si quieres adelantarte y elegir un estilo antes que nadie, checa esta selección de siete ideas que combinan con todo.

Una por una: las zapatillas minimalistas que están de moda y se ven hermosas

Ya sea en zapatos planos o tenis en tonos neutros, el calzado minimalista se distingue por respetar el movimiento natural del pie e interferir lo menos posible entre este y el suelo, según explica el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha. En ese sentido, hay varios diseños que pueden inspirarte para elevar tu outfit sin perder comodidad.

Perfil bajo con suela fina y líneas puras: Estas zapatillas de corte bajo se ponen fácilmente como cualquier sneaker clásico; combínalas con jeans rectos y camiseta en tonos neutros para un look urbano relajado o con pantalones de sastrería y camisa blanca para un estilo casual chic que nunca falla.

Tenis minimalistas con color neutro.|(ESPECIAL/Pinterest)

Runner retro minimalista: Conforme a los diseños inspirados en corredores vintage (pero sin volumen), solo abróchalas y úsalas con pantalones cargo ligeros y sudadera oversize o con vestido camisero y blazer ligero para contrastar la estética deportiva con prendas más refinadas.

Los tenis runner retro minimalistas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Sneakerina (inspirada en ballet): Líneas suaves y suela delgada, se ponen como zapatillas normales; quedan muy bien con falda midi y top básico para un look femenino pero sencillo, o con pantalones palazzo y suéter ligero si quieres algo más elegante.

Usa los zapatos minimalistas tipo ballet.|(ESPECIAL/Pinterest)

Diseño monocromático tono “dulce de leche” o beige claro : Este look neutro se pone con prendas igualmente limpias; úsalo con pantalones beiges y camisa blanca o con traje sastre en tonos tierra para un conjunto armonioso que se percibe sofisticado sin esfuerzo.

: Este look neutro se pone con prendas igualmente limpias; úsalo con o con para un conjunto armonioso que se percibe sofisticado sin esfuerzo. Zapatilla deportiva de corte retro con mezcla de materiales (suede/mesh): Se ponen como un sneaker normal y aportan textura visual; combínalas con jeans cocidos y camiseta lisa o chaqueta ligera y pantalones chinos para un atuendo texturizado pero minimalista.

Silhouette tipo baile con paneles limpios y minimalistas : Este modelo se ve especialmente bien con vestidos ligeros y capa simple , o con blazer oversized y shorts de vestir para jugar con proporciones mientras mantienes una estética depurada.

: Este modelo se ve especialmente bien con , o con para jugar con proporciones mientras mantienes una estética depurada. Clásica low-profile pura en tonos neutros (gris, crema o negro mate): De nuevo, se ponen como cualquier sneaker casual; llevan muy bien con faldas midi y camisetas lisas o pantalones rectos y suéter ligero para outfits que van del día a la noche sin perder simplicidad.

Cuáles zapatos y tenis NO debes usar en primavera 2026 porque ya pasaron de moda

Si de algo debes estar segura, es que hay algunos zapatos que ya pasaron de moda y que debes evitar en primavera-verano de 2026. Según Vogue, el calzado que ya no debes usar es el tipo mesh, con pelos, tipo cangrejeras, con tonos metalizados y con plataforma recta.