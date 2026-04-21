7 manicuras minimalistas que sí se ven caras

Para obtener unas manos que proyecten el lujo silencioso, puedes valerte de al menos 7 diferentes diseños de manicuras minimalistas que elevan tu look al instante.

En el mundo de las uñas, la elegancia va de la mano de la simplicidad, y una manicura "cara" no se define por su precio real o por el exceso de decoración, sino por la pulcritud y la elección correcta de tonos, que preferentemente combinen con tu piel.

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7 manicuras minimalistas que se ven lujosas

Soap nails

Es la tendencia máxima de limpieza. Consiste en una base traslúcida de color rosa o nude que también tiene un acabado de brillo extremo, que se consigue con top coat tipo gel. El efecto es similar a unas uñas recién lavadas e impecables.

Uñas soap minimalistas y elegantes|Pinterest

Baby french

Olvídate de la línea blanca y gruesa de los años 2000. El Baby French es aquél que utiliza una línea milimétrica y ultrafina en la punta. Es sutil y también estiliza los dedos para verse más profesional.

Las uñas baby french vuelven a estar en tendencia este 2026|Pinterest

Milky white

A iferencia de un blanco puro, el milky white tiene una transparencia suave que lo convierte en el tono favorito para eventos de gala, porque se ve costoso y también sirve para aportar frescura.

Diseños de uñas milky white elegantes|Pinterest

Micro-acentos metálicos

Se consigue con una base nude total con un solo punto o una línea dorada diminuta en la base de la uña. Es similar a llevar joyería fina integrada en tus manos, el detalle es tan pequeo que solo se nota de cerca.

Uñas elegantes con micro acentos metálicos|Pinterest

Rich girl red

No es cualquier rojo, es un tono cereza profundo o borgoña quemado que se aplica sobre uñas cortas y cuadradas con bordes redondeados.

Uñas rojas elegantes y minimalistas|Pinterest

Moca y taupe translúcido

Los tonos tierra en fórmulas semitransparentes son el nuevo neutro. Dejan ver un poco de la uña natural debajo del color café claro y el resultado es sofisticado.

Diseño de uñas moca y taupe translúcido|Pinterest

Efecto glazed sutil

Está inspirado en la tendencia dotun glaze, pero se aplica de forma mínima sobre una base nude, el polvo aperlado da una dimensión satinada que ilumina las manos.

