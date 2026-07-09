Las jarras de barro se dejan de utilizar en la cocina cuando presentan deterioro en la estructura, pues pasan de funcionar como recipientes. No obstante, puedes reutilizarlas para decorar la entrada de la casa, puesto que el material con el que están hechas es resistente a la intemperie, el mismo caso que las botellas de vidrio, las cuales puedes convertir en un tesoro para instalar en el jardín.

Este tipo de piezas tiene un alto valor, pues la UNESCO reconoció a la alfarería como Patrimonio Cultural Inmaterial, por lo que reutilizar este tipo de piezas, como las ruedas viejas de una bicicleta, también contribuye a valorar el trabajo artesanal de las manos mexicanas que pasan sus conocimientos de generación en generación.

De jarras de barro a decoración de la entrada

1. Macetero: El barro permite la circulación del aire hacia las raíces y favorece la evaporación del exceso de humedad, una característica especialmente útil para plantas como lavanda, romero, agaves, cactus y suculentas. Un punto a destacar es que colocar 2 jarras iguales a cada lado de la puerta principal da una composición equilibrada y mayor presencia al acceso del hogar.

2. Florero con ramas secas: Llena la jarra con ramas de eucalipto, algodón, pampas, trigo seco o flores preservadas para crear un arreglo de larga duración.

Qué hacer con las jarras de barro, son un tesoro: cómo reutilizarlas para decorar la entrada|IA

3. Farol decorativo: Introduce en la jarra varias luces LED o una vela eléctrica para iluminar la entrada durante la noche; le dará un toque vintage a tu hogar.

4. Fuente de agua: Para ello, instala una pequeña bomba de agua para convertir la jarra en una fuente ornamental con piedras de río alrededor.

5. Jardín seco: Coloca la jarra de barro inclinada sobre grava blanca o piedra volcánica y rodéala con cactus, suculentas y rocas decorativas.

6. Portaparaguas: En esta temporada de lluvia, la jarra será de gran ayuda, pues no necesitarás hacerle un gran cambio, solo ponerla junto a la puerta para dejar el paraguas mojado.