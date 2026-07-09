5 plantillas imprimibles con actividades de Bluey para fiestas de cumpleaños

Bluey se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los más pequeños, por lo que no es sorpresa que cada vez haya más fiestas infantiles con temática de esta adorable cachorrita. Si tú o alguien que conoces está a punto de celebrar una fiesta de cumpleaños inspirada en esta serie animada, a continuación te compartimos 5 plantillas imprimibles con diversas actividades que encantarán a tus invitados.

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Fiesta de cumpleaños de Bluey: 5 plantillas imprimibles con actividades para jugar

Desde sopa de letras y el juego del ahorcado hasta laberintos y gatos. Checa estas plantillas imprimibles con actividades para jugar en tu fiesta de cumpleaños de Bluey. Elige la que más te guste, descarga, imprime ¡y listo! Prepárate para una celebración llena de diversión.

1. Bluey

Esta plantilla tiene al personaje principal de la serie: Bluey, la dulce cachorrita de seis años que deja enseñanzas a los niños a través de sus aventuras del día a día.

2. Bingo

Igual de adorable que la versión anterior. La diferencia es que la protagonista de esta plantilla es Bingo, la pequeña hermana de Bluey, con quien comparte diversas aventuras mientras exploran el mundo y su imaginación.

3. Muffin

Otro de los personajes favoritos de la serie es Muffin, la pequeña prima de 4 años de Bluey y Bingo. Muffin destaca por su personalidad enérgica y divertida, por lo que es perfecta para ser el rostro de la fiesta infantil.

4. Familia Heeler

Esta otra plantilla de la familia Heeler también es hermosa y perfecta para las fiestas de cumpleaños. Aquí los protagonistas son los miembros principales de la familia: los padres Bandit y Chili, y sus hijas, Bluey y Bingo.

5. Bluey & Bingo

Bluey y Bingo se han convertido en una de las duplas más queridas de la televisión infantil, por lo que no podía faltar una plantilla dedicada exclusivamente a ellas. Aquí te la compartimos:

Elige la que más te guste y prepárate para la diversión… O, si lo prefieres, puedes imprimir todas las versiones para que cada invitado tenga una plantilla diferente. ¡La decisión es tuya! Eso sí, el aprendizaje está garantizado, pues estas plantillas de actividades, además de ser divertidas, contribuyen al desarrollo cognitivo de los menores, como la concentración, la lógica y la paciencia.