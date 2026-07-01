7 figuras de colección de KPop Demon Hunters, a un año de su estreno, perfectas para regalar

Desde junio de 2025, Las Guerreras KPop se convirtieron en uno de los mayores fenómenos dentro de la industria del entretenimiento para todas las edades; a un año de que sus canciones se viralizaran por primera vez y sus personajes le dieran la vuelta al mundo, han surgido increíbles figuras de colección de KPop Demon Hunters que resultan ideales para regalar en diferentes ocasiones, como un cumpleaños o el fin de ciclo escolar.

Si tienes un hijo, primito o sobrino fan de Rumi, Mira o Zoey, te van a encantar estas ideas. Las siguientes figuras o juguetes se pueden comprar desde México o estarán disponibles en nuestro país, ya sea en tiendas físicas o en línea.

7 figuras de colección de KPop Demon Hunters para regalar

|Crédito: Netflix / Lego

1. Lego de Derpy

El tierno tigre que le entrega mensajes a Rumi (y derriba macetas en el camino) ya tiene su propia figura de Lego, que se arma a partir de 825 piezas. Incluye a Sussie, la misteriosa ave que le acompaña en la película; además, su mandíbula puede acomodarse para mostrar su emblemática sonrisa o para entregar un mensaje en su lengua. Ya se puede comprar, pero estará disponible hasta el 1° de agosto.

2. Muñecas de colección de KPop Demon Hunters comiendo ramen

|Crédito: Netflix / Mattel

Uno de los momentos más icónicos de Las Guerreras KPop está representado en estas espectaculares figuras que vienen en conjunto. Miden 10 centímetros de altura y están llenas de detalles, desde el brillo de su pelo hasta el maquillaje. La venta inicia el 23 de julio.

3. Funkos de Las Guerreras KPop

|Crédito: Netflix / Funko

Ya pueden adquirirse diversas figuras de Funko Pop! de KPop Demon Hunters, como esta versión de Rumi en su famoso traje blanco y mostrando sus marcas de demonio. Actualmente hay 2 diferentes figuras de cada integrante de Huntrix, además de una por cada integrante de Saja Boys y una de Derpy.

4. Muñeco de Jinu

|Crédito: Netflix / Mattel

Entre las figuras de colección de KPop Demon Hunters que se han anunciado se encuentra este muñeco de Jinu, el líder de los Saja Boys, en su versión demoníaca. Mide cerca de 36 centímetros (con botas y sombrero), tiene 11 puntos de articulación y viene con certificado de autenticidad. Ya se puede comprar pero las primeras entregas se esperan para junio de 2027.

5. Furby Furblet de KPop Demon Hunters

|Crédito: Netflix / Hasbro

El 31 de julio sale a la venta el Furby miniatura con la temática del tigre Derpy. Cuenta con 45 efectos de sonido y movimiento de orejas; también tiene un clip para usar como llavero.

6. Auto Hot Wheels

|Crédito: Mattel

El 23 de julio se lanzará esta colaboración con Las Guerreras KPop, que consiste en una figura a escala de un Porsche 911 GT3 R, cuya decoración se inspira en los colores y rasgos característicos de Derpy; también tiene elementos gráficos como los logos de la película y de las Huntrix.

7. Muñecas con efectos de voz

|Crédito: Netflix / Mattel

Ya existen 2 versiones de cada integrante de Huntrix en forma de muñeca coleccionable con efectos de voz, outfits a detalle y puntos de articulación.