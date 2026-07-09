VIDEO: Conductora de televisión colapsa EN VIVO por ataque de pánico. ¿Qué le pasó?

En redes sociales se ha viralizado un video de la conductora de televisión venezolana Carolina Sandoval, quien sufrió un ataque de pánico durante una transmisión en vivo que hizo en TikTok. La presentadora, especializada en espectáculos, ya salió a aclarar lo que le sucedió.

"No puedo respirar", le dice Carolina Sandoval a un paramédico en el fuerte video viral, mientras una acompañante la sostiene de las manos e intenta ofrecerle contención. En el clip, la conductora aparece temblando y cuestiona si está sufriendo un infarto, con lágrimas en los ojos. Se sabe que inmediatamente después la trasladaron al hospital.

La presentadora ha informado constantemente sobre los reportes de víctimas y búsquedas que se realizan tras los terremotos que devastaron Venezuela hace 2 semanas, tanto como parte de su trabajo como a nivel personal. "Dios, dime que es una noticia falsa. Dios, dime que esto no está pasando", publicó en sus historias de Instagram en las últimas horas acerca de uno de los miles de casos que han salido a la luz y que han terminado en tragedia.

Qué le pasó a Carolina Sandoval, la conductora que tuvo un ataque de pánico en vivo

A través de un comunicado en sus redes sociales, Carolina Sandoval explicó qué le pasó durante su transmisión en vivo. "La intensa carga emocional de todo lo que estábamos compartiendo sobre la tragedia en Venezuela, junto con la impotencia de no poder hacer más por tantas personas que hoy sufren mientras buscan a sus familiares y amigos, me superó", escribió.

La conductora de 52 años aclaró que ya se encuentra mejor de salud y que los médicos le indicaron reposo. Sin embargo, también aclaró que su equipo de trabajo le ayudaría a amplificar mensajes y dar a conocer casos que requieren ayuda tras la devastación en Venezuela. "Gracias por sus oraciones, por su cariño y por seguir demostrando que, cuando más se necesita, siempre estamos presentes para Venezuela".